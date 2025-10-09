Beatriz Rico elige un pueblo extremeño como escenario de su último espectáculo La última obra escrita y protagonizada por Beatriz Rico expande el nombre de la región por España

Extremadura no deja de ser una tierra que inspira por sus paisajes y su cultura y en esta ocasión ha vuelto a convertirse en musa para el arte. Ya hemos podido ver en múltiples ocasiones a nuestra tierra reflejada en el cine o en la televisión, pero esta vez vuelve a ser el turno del teatro.

'Pepa, no me des tormento', es el trabajo más reciente de la actriz y escritora Beatriz Rico. Con una gran trayectoria en cine, teatro y televisión, en esta ocasión Beatriz da vida a Pepa, originaria de Don Benito (Badajoz).

La historia de Pepa lleva conquistando al público desde que comenzó el proyecto en 2023 y continúa consiguiendo 'sold out' a cada teatro al que Pepa va llevando consigo el nombre de la localidad de Don Benito.

La historia de Pepa

Dombenitense de pura cepa, Pepa es actriz nacida en Don Benito. Ella se apaña con los trabajos que le van saliendo hasta que tiene que enfrentarse a la difícil situación de hacerse pasar por una prestigiosa 'coach' americana. El público la descubre, pero ella con su particular encanto les promete que les ententendrá durante todo ese rato a cambio de que no se chiven 'pa que no la echen' porque necesita el dinero.

Con este pretexto, 'Pepa, no me des tormento' reúne todos los aspectos necesarios para convertirse una obra desternillante. Un monólogo en el que no falta la música, las imitaciones y que convierte al público en el mayor cómplice de Pepa.

Los lazos de Beatriz Rico con Extremadura

La gran premiada actriz ha visitado nuestra región en varias ocasiones. Sus distintos proyectos le han permitido disfrutar de la gastronomía y cultura extremeñas para la que siempre tiene buenas palabras. Para ella, el público extremeño es muy receptivo y con gran cultura teatral y siempre disfruta de actuar y trabajar con compañías extremeñas.

Con una gran gira por infinidad de teatros, con este nuevo personaje Beatriz dispone de la razón perfecta para regresar a esta tierra por todo lo alto. Aunque todavía no ha anunciado fechas próximas en Extremadura, habrá que estar atento para poder ver este monólogo que lleva el sello extremeño en sus genes.