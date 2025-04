Ragnar Kjartansson despliega sus 'videoemociones' en el Thyssen

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 21 de febrero 2022, 15:55 Comenta Compartir

'The Visitors' ('Los visitantes'), una videoinstalación del islandés Ragnar Kjartansson (Reikiavik, 46 años), fue declarada por el diario británico 'The Guardian' como la gran obra maestra del siglo XXI. Esta instalación, una especie de puzle sonoro y visual que funde la imagen y los sonidos de nueve músicos interpretando por separado una canción de 64 minutos en otras tantas habitaciones de un decadente caserón rural americano, recala ahora en el Museo Thyssen-Bornemisza como la pieza principal de 'Paisajes emocionales'. Así se titula la exposición del artista islandés, que reúne por primera vez cuatro de sus 'videopiezas' más reconocidas internacionalmente, mostrando 'The Man' (2010), 'The End' (2009) y 'God' (2007), junto a 'The Visitors' (2012) que ya se vioen el Guggenheim de Bilbao en 2014.

Kjartansson es uno de los creadores emergentes que ampara e impulsa TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la fundación con la que Francesca Thyssen, hija del difunto barón Thyssen y patrona del museo, impulsa innovadores y osados proyectos. A sus videoinstalaciones une Kjartansson una serie de acuarelas dispersas por el museo en una muestra híbrida que ha comisariado Soledad Gutiérrez y que estará en cartel hasta finales de junio.

La muestra, que toma su título de una canción Björk -'Emotional landscapes'- plasma la fascinación de Kjartansson por América, sus paisajes y su música, con obras ambientadas en una granja junto al río Hudson o en las Montañas Rocosas y con sonidos de blues o de jazz. Música, emociones y escenografías se alían en esta propuesta «que reflexiona sobre la condición humana y revela el romance entre la obra de Kjartansson y las representaciones icónicas de Estados Unidos», destaca comisaria. Aprovecha, además, la nueva instalación del museo dedicada al Arte americano en la colección Thyssen para establecer diálogos con pinturas de los siglos XIX y XX.

«Kjartansson es una gran figura del arte contemporáneo y su propuesta es compleja y fascinante», dice Guillermo Solana, director artístico del Thyssen. La clave de su obra está, a su juicio, «en su poética surgida de su formación teatral». Y es que el artista es hijo de una popular actriz islandesa y de un director y dramaturgo, «y de ahí su fascinación por los ensayos, para desglosar espacio reales y descomponerlos de una manera prodigiosa», explica Solana.

«A menudo Kjartansson mezcla en sus piezas el patetismo y el humor de la comedia y con teatro más clásico, en su intento por transmitir una emoción sincera, un sentimiento puro y sin historia con unas obras monumentales en tamaño, materialidad y temática, cualidades que es raro experimentar juntas», destaca Soledad Gutiérrez.

Conocido por el uso de repeticiones en sus instalaciones y performances, el artista islandés conecta sus piezas con su experiencia como monaguillo. «Si cometes un error, haz que parezca un ritual», le aconsejaron de niño en la iglesia. Y esa máxima se filtra hoy en su piezas, con repeticiones que las transforman en una suerte de pinturas o esculturas vivas.

Repitió la misma canción durante seis horas en directo el MoMA PS1, como hiciera con el tema 'Sorrow' junto a 'The National' y como hace en 'The Visitors', cuyo título hace honor al último álbum de Abba. Ambientada en Rokeby Farm, junto al río Hudson donde se grabó en 2012, esta videoinstalación muestra cómo varios artistas y músicos amigos de Kjartansson, que también participa, interpretan una misma canción, cada uno en un espacio o momento, actuando simultáneamente pero por separado en nueve pantallas durante más de una hora. La letra, compuesta por la exmujer del artista, es sencilla y breve pero su significado cambia a medida que la instalación avanza «en esa búsqueda de cómo lo repetitivo se modifica y construye rituales».

Creada hace veinte años, TBA21 concluye ahora su acuerdo por tres años con el museo Thyssen que Francesca Thyssen espera renovar. «Hace falta ser valientes para trabajar con artistas performativos como Kjartansson; es muy distinto a comprar una pieza que cuelga en un pared», dice Francesca orgullosa de de sus iniciativas y su papel como mecenas del arte contemporáneo.

«No podríamos pensar en una forma más adecuada de celebrar los 20 años del legado de TBA21, de colaboración con artistas para ayudarles a hacer realidad sus proyectos más ambiciosos, que presentar una exposición que muestre la increíble práctica de ruptura de fronteras de Ragnar, que hemos apoyado enérgicamente durante años», asegura la coleccionista.

Kjartansson estudió en la Academia de las Artes de Islandia y en la Real Academia de Estocolmo. Sus videoinstalaciones, performances, dibujos y pinturas beben de la historia del cine, la música, la cultura visual y de la literatura. Ha exhibido su obra por todo el mundo y ahora puede visitarse en la V-A-C's GES-2 House of Culture en Moscú una gran exposición individual que incluye su original propuesta 'Santa Bárbara', inspirada en la homónima telenovela estadounidense, para la que volverá a filmar 98 episodios en ruso frente a una audiencia en directo.

Ha expuesto en museos e instituciones como el Kunstmuseum Stuttgart, el MoMA y el New Museum de Nueva York, el Barbican de Londres, el Hirshhorn Museum y Sculpture Garden de Washington D.C., el Art Museum de Reikiavik o el Palais de Tokyo de París. Ha recibido galardones como el premio Ars Fennica (2019), Artes Mundi's Derek Williams Trust Purchase Award (2015), Performa's (2011). En 2009 Kjartansson representó a Islandia en la Bienal de Venecia y, en 2013, su trabajo se presentó en la exposición principal de la Bienal, 'El Palacio Enciclopédico'.