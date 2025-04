Unos blancos puros y muy caros

Era una caja como una más de las que llegan a cualquier pinacoteca del mundo. Los técnicos del Museo Kunsten de Arte Moderno de Aalborg ( ... Dinamarca) comprobaron que el remitente era Jens Haaning. Todo correcto. Era un encargo realizado por el museo al artista. La sorpresa llegó cuando se abrió la caja y se retiraron las medidas de protección de los dos lienzos. No se pueden llamar pinturas porque en los dos cuadros no había una sola gota de color. Estaban en blanco. Inmaculados. Junto a ellos una nota con el título de las obras: 'Toma el dinero y corre'.

No era, evidentemente, lo que el museo esperaba. Le habían encargado al pintor y escultor danés, para una exposición que se celebró entre 2021 y 2022, la reconstrucción de dos de sus obras que representaban un año de sueldo en Dinamarca y Austria, realizadas en 2010 y 2007. Para hacerlas Kunsten utilizaba dinero real y el museo le proporcionó 532.549 coronas danesas (unos 71.500 euros), incluidos sus emolumentos y otros conceptos. Pero el centro artístico no encontró lo que esperaba, sino dos 'blancazos' y la explicación de que el dinero adelantado también era parte de la obra pero que no estaba en ella. Como si fuera una performance.

El Kunsten se tomó la situación con cierta calma. Le pidió al artista que devolviera el dinero y le dio de plazo hasta que terminase la exposición. Si no, acudiría a los tribunales. «Muestran una mirada humorística y hacen reflexionar sobre la manera en la que valoramos el trabajo», explicó en su momento el director del museo, Lasse Anderson, sobre los dos cuadros. «La idea era mostrar cómo los salarios pueden utilizarse para medir el valor del trabajo y mostrar las diferencias dentro de la UE», explicó, por su parte, el pintor cuando se presentó la muestra.

Llegó el 16 de enero de 2022 y Haaning no había devuelto el dinero. El siguiente paso fue acudir a los tribunales. El lunes, un tribunal de Copenhague dio la razón al museo al considerar que el dinero (es decir, la obra) debía devolverse antes de la fecha de conclusión de la exposición y el artista incumplió su contrato con la pinacoteca al no hacerlo.

Derecho intelectual

El fallo, que es recurrible en una instancia superior, sí reconoce que el pintor no debe devolver todo el dinero y puede descontar unas 40.000 coronas danesas (unos 5.300 euros) por sus honorarios. Asimismo, se rechazó la demanda de Haaning contra el Kunsten por infringir su derecho intelectual sobre la obra y el pintor tendrá que asumir las costas del juicio.

El dictamen judicial solo expresa lo que ya defendía Haaning en la radio danesa cuando se inauguró la exposición: «La obra es que he cogido su dinero. No es un robo. Es incumplimiento de contrato, y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo». Durante las tres últimas décadas, el artista danés, de 58 años, ha reflexionado con sus obras sobre la forma de vida en Occidente, exponiendo en Austria, Francia,Alemania, Turquía o Estados Unidos.