Cultura asegura en 942 millones 84 obras de Picasso

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 84 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición temporal 'Picasso 1906. La gran transformación'. Las obras han sido aseguradas en 942 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La exposición se celebrará con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Picasso, del 15 de noviembre de 2023 al 4 de marzo de 2024. La muestra, que cuenta con la importante colaboración del Musée Picasso Paris, quiere mirar, desde la conciencia estética contemporánea, la primera aportación del artista a la definición del «arte moderno».

Las obras que se expondran en el Reina Sofía son propiedad de coleccionistas particulares, y cedidas por instituciones como el Baltimore Museum of Art, The Cleveland Museum of Art, Dallas Museum of Art, 19 Fundación Almine & Bernard Ruiz-Picassopara el Arte. FABA Brussels, Fundació Palau,The Hyde Collection, Göteborgs Konstmuseum, The Metropolitan Museum of Art, Göteborgs Konstmuseum, Musée de l'Orangerie y Musée du Louvre, Musée Picasso Paris y Fundació Museu Picasso de Barcelona, entre otros.

'Maestras antiguas y modernas' en el Thyssen

Asimismo, el Gobierno ha otorgado también garantía de Estado a 79 obras que se exhibirán en el Museo Nacional thyssen-Bornemisza dentro de la exposición 'Maestras antiguas y modernas'. Las obras han sido aseguradas en 85 millones de euros.

Con casi un centenar de piezas, entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles, esta exposición, comisariada por Rocío de la Villa desde una perspectiva feminista, presenta un recorrido desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX, a través de ocho escenas relevantes en el camino de las mujeres hacia su emancipación. Partiendo de la noción actual de sororidad, focaliza grupos de artistas, mecenas y galeristas que compartieron valores y condiciones socioculturales y teóricas favorables, pese al sistema patriarcal.

La conjunción de periodos históricos, géneros artísticos y temas es el eje principal sobre el que se vertebra la exposición, evidenciando cómo estas artistas abordaron cuestiones candentes en su época, tomaron posición y aportaron nuevas iconografías y miradas alternativas.

La exposición, que se exhibirá del 31 de octubre al 4 de febrero de 2024, es la primera gran muestra enmarcada en el proceso de redefinición feminista que el Museo Thyssen está realizando en los últimos años, y cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de Carolina Herrera. Tras su presentación en Madrid, una versión reducida de la muestra podrá verse en el Arp Museum Bahnhof Rolandseck de Remagen (Alemania)..

