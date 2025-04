Un estudio con primates demuestra las ventajas de masturbarse

Jon Garay Miércoles, 7 de junio 2023, 09:23 Comenta Compartir

Quizás no lo sepan, pero masturbarse no es una práctica exclusiva del ser humano. Muy al contrario, es común entre los animales, especialmente entre los primates, nuestros parientes vivos más cercanos. Unos monos en Indonesia hasta utilizan piedras para ello. Más allá de tabús, sus beneficios para la salud son bien conocidos. Favorece la relajación, mejora el ánimo, reduce las enfermedades en el tracto urinario, mitiga el dolor menstrual en el caso de las mujeres y ayuda a superar las barreras psicológicas que llevan a las disfunciones sexuales. Una investigación sobre los primates que se publica este miércoles en la revista 'Proceedings of The Royal Society B' ha revelado que tiene también ventajas evolutivas, ya que aumenta el éxito reproductivo y ayuda a evitar contraer enfermedades de transmisión sexual. «Nuestros hallazgos ayudan a arrojar luz sobre un comportamiento sexual muy común, pero poco comprendido, y representan un avance significativo en nuestra comprensión de las funciones de la masturbación», explica la autora principal del estudio, la antropóloga Matilda Brindle, de la University College de Londres.

Los autores de esta investigación reunieron el conjunto de datos más completo sobre la masturbación en primates hasta la fecha, que incluyen 246 artículos académicos y 150 aportaciones de especialistas y cuidadores de estos animales en cautividad. Descubrieron que la autosatisfacción sexual tiene una larga historia evolutiva que se remontaría al ancestro común de todos los primates. Y que, como queda dicho, tendría ventajas evolutivas.

Falta información para las hembras

La primera sería que aumenta el éxito reproductivo. Es lo que llaman en el estudio 'hipótesis de la selección poscopulatoria'. Por un lado, la masturbación sin eyaculación aumenta la excitación antes del sexo, lo que ayudaría a secretar su semen más rápido a los machos no dominantes, que probablemente fueran interrumpidos por sus superiores jerárquicos en sus encuentros con las hembras. Por otro lado, la masturbación con eyaculación permite expulsar el semen de calidad inferior, con lo que el mejor quedaría disponible para la cópula.

Ambos aspectos encajan especialmente con las especies como los chimpancés, donde se produce la 'competencia espermática'. En pocas palabras, los machos chimpancé compiten en el ámbito sexual con la calidad de su esperma, no con sus físicos imponentes como el caso de los gorilas. Los machos dominantes de estos últimos monopolizan el acceso a las hembras, pero en los chimpancés, estas tienen encuentros sexuales -cada cinco años si no pierden antes la cría- con varios compañeros, que, como queda dicho, pelean entre sí a través de su esperma. Esto explica por qué tienen los genitales más grandes de todos los primates. Según un estudio publicado en 'Nature' en 1981, sus testículos pesan 119 gramos frente a los 30 gramos del gorila. En los humanos están en torno a los 40 gramos. Respecto al tamaño del pene, importante porque cuanto más grande, más cerca del útero deposita los espermatozoides, los chimpancés son también los mejor dotados entre los primates -en este caso el varón humano le supera con claridad-.

La otra gran ventaja sería lo que denominan 'hipótesis de evitación de patógenos'. Desde esta perspectiva, la masturbación masculina reduce la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual al limpiar la uretra, foco de muchas de estas patologías, con la eyaculación.

En cuanto a la masturbación femenina, las conclusiones del estudio son mucho menos claras. Al igual que en los machos, es frecuente, pero hay menos datos sobre ella, por lo que necesitarían más información para comprender mejor su papel evolutivo. «El hecho de que el comportamiento autosexual pueda tener una función adaptativa, sea omnipresente en todos los primates y sea practicado por miembros de ambos sexos tanto en libertad como en cautiverio, demuestra que la masturbación es parte de un repertorio de comportamientos sexuales saludables», concluyen.

Temas

Biología