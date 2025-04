Un problema técnico a medio segundo del final de la cuenta atrás obliga a cancelar el segundo intento de lanzamiento del Miura 1

Jon Garay Sábado, 17 de junio 2023, 04:50 | Actualizado 15:27h. Comenta Compartir

Tampoco a la segunda ha podido ser. Cuando todo parecía estar en orden y los motores encendidos y listos, un problema técnico a menos de medio segundo del final de la cuenta atrás ha obligado a abortar el lanzamiento del Miura 1. «Hemos tenido un Abort automático debido a la NO liberación de los umbilicales de aviónica, el resto estaban libres y el motor a empuje nominal», ha explicado Raúl Torres, cofundador de PLD Space, la empresa alicantina que ha construido el primer cohete español reutilizable. La buena noticia es que el artilugio no ha sufrido daños y estará listo para un nuevo intento de despegue cuando se analice lo ocurrido y las condiciones atmosféricas acompañen. Esto podría ser ya incluso después del verano. España tendrá que esperar a una nueva tentativa para entrar en la relanzada carrera espacial, ya que sería el décimo país con capacidad para enviar pequeños satélites al espacio.

Bien que le moteur ait atteint sa poussée nominale, le lancement de MIURA 1 a été interrompu.

Un ombilical ne se serait pas séparé du lanceur.



Souhaitons bon courage à nos voisins espagnols de PLD Space. https://t.co/yYVStBkkEd — GoForLaunch 🚀🌔 (@AuDelaDeLOrbite) June 17, 2023

Hemos tenido un Abort automático debido a la NO liberación de los umbilicales de aviónica, el resto estaban libres y el motor a empuje nominal. 0,25 segundos de margen. #MIURA1 esta sano. Analizamos los datos para disponer de más información. @PLD_Space — Raúl Torres🇪🇸 (@RaulTorresPLD) June 17, 2023

El incidente ha ocurrido a las 2.43 de la mañana. Hasta ese momento todo había ido según lo previsto. PLD Space había anunciado en la tarde del viernes que se abría una ventana de lanzamiento entre las dos de la madrugada y la diez de la mañana de este sábado 17 de junio. Comenzaba un proceso que arrancaba con el cierre de los accesos al campo de tiro militar de Médano del Loro, en Huelva, donde está situada la rampa de lanzamiento. Sobre las once de la noche se realizaban las comprobaciones para la carga del combustible. Una hora después se anunciaba que el barco de recuperación, el 'Libertad 6', y su apoyo, el 'Nervio', estaban en posición. Del tiempo no había noticias, lo que en estas maniobras siempre es positivo. La cuenta atrás continuaba. Hasta que cerca de las tres de la mañana se encendieron los motores y se detectó el fallo que ha obligado a detener el proceso.

El mal tiempo impidió el primer intento

El primer intento de lanzamiento tuvo lugar el 31 de mayo. En aquella ocasión fueron las malas condiciones meteorológicas las que dieron al traste con la maniobra de despegue. Se detectaron velocidades superiores a 20 metros por segundo y rachas de hasta 30 entre los kilómetros 8 y 12. «La prudencia nos pide no avanzar», aseguró Raúl Torres. Poco más de una semana después, el 9 de junio, ya estaba todo listo para una nueva tentativa, según informó la empresa en redes sociales. «Nuestro equipo de operaciones de lanzamiento, la plataforma de lanzamiento, la infraestructura en tierra y el equipo listos para la próxima oportunidad», señalaban. No sería posible ese mismo fin de semana por la borrasca Óscar. Una maniobra de este tipo requiere de unas condiciones meteorológicas casi perfectas. La velocidad del viento en superficie no puede superar los 20km/h, la atmósfera tiene también que estar calmada en altura y no debe haber ninguna tormenta próxima.

El Miura 1, bautizado así en honor a la reconocida raza de toros española, tiene una altura de 12,5 metros y está diseñado para elevar cargas útiles de 250 kilos a más de 150 kilómetros de altura. En este primer vuelo, que debería durar unos doce minutos, está previsto que lleve 100 kilos de material del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad y que alcance una altura máxima de 153 kilómetros. Próximamente incorporará también una nueva antena satelital de la empresa navarra Anteral e ingenieros de Laboratorio de Radiofrefuencia de Alta Potencia de la ESA en Valencia. Su función es mantener el lanzador conectado con el suelo durante el vuelo.

Una vez alcanzada esa altura iniciará el regreso, maniobra que realiza a 2.700 kilómetros por hora. Para frenar su descenso cuenta con un paracaídas que amortigua su impacto en el océano, donde le esperarán los mencionados 'Libertad 6' y 'Nervio'. Y es que el Miura está concebido para ser reaprovechable en un 60%, un aspecto clave para ahorrar costes en una industria como la aeroespacial, sustentada hasta hace pocos años con el músculo financiero de potencias como Estados Unidos, Rusia y China e impulsada ahora por millonarios como Elon Musk o Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Planes de futuro

Este cohete, pequeño si se compara con los 120 metros del gigantesco Starship del propietario de Twitter y fundador de Tesla, es una plataforma de pruebas para el verdadero objetivo de la empresa, el Miura 5, un vehículo orbital tres veces más alto -alcanza los 34,4 metros- y con capacidad para transportar 540 kilos de carga. Se espera que pueda despegar en 2024 desde Kourou, en la Guayana Francesa. PLD Space, que cuenta con más de un centenar de empleados y busca contratar a otros 40, tiene instalaciones en Elche, Teruel y Huelva. Tras lograr más de 60 millones de euros de inversión, esperan alcanzar una facturación de hasta 150 millones de euros anuales.

Aeropuerto de Teruel Bancos de ensayos de cohetes Elche Sede de PLD El Arenosillo Plataforma de lanzamiento Zona de carga útil Capaz de cargar con 100 kg hasta en cuatro compartimentos. Diseñado para albergar experimentos en microgravedad durante 3-4 minutos. El vuelo completo dura 12 minutos. 25 kg por compartimento Alimentación de 28V Flujo de datos de 0,8 Mb/s 16GB de almacenamiento Aviónica Sistemas de telemetría Gestión de la distribución de la carga Motores TVC y RCS 12,5 m de longitud 70 cm de diámetro 2.550 kg de masa en el momento del despegue Tanques de combustible Recipiente de presión de helio recubierto de material compuesto Tanque de oxígeno líquido criogénico (1.100 l a -182ºC) Tanque de queroseno (600 l) Sistema de propulsión Motor TEPREL-B desarrollado por PLD Space Probado durante 122 segundos (tiempo necesario para el vuelo) Menos de 5G de aceleración durante el ascenso Una de las más de 100 pruebas del motor Reutilizable El sistema está diseñado para poder ser rescatado tras amerizar, lo que permitirá recuperar los dispositivos mandados al espacio y el propio cohete lanzador, que se reutiliza.