San Roque no llora a su sardina pero se echa a la calle en el Martes de Carnaval

A las diez de la mañana se ha despertado Nazaret Vara. Esta vecina de San Roque no recuerda haber salido tan tarde a la calle ... un Martes de Carnaval. «Se ha echado de menos el ruido de las comparsas a las siete de la mañana por las calles», contaba en este día grande del Carnaval de Badajoz.

Pese a que el único ambiente festivo de la mañana lo han puesto algunos artefactos que han pasado por la avenida Ricardo Carapeto, en San Roque había hoy ganas de fiesta. Esto ha sido lo que ha empujado a Nazaret a la calle, para animar a su barrio. Una peluca de colores y brillantina en la cara han sido los complementos con los que junto a su hija ha acudido al día de la sardina. «Para nosotros el Carnaval es el entierro de la sardina en San Roque y va a seguir siendo aquí aunque nos lo quiten«, relataba.

Varios han sido los locales que han decidido sacar las barras a la calle y encender la parrilla, algunos con más suerte que otros. 'Ven Acá Pacá' ha sido uno de los que más público ha congregado desde primera hora del día. «Esta viniendo gente, no tiene nada que ver con otros años pero los clientes y las personas del barrio están respondiendo», decía el dueño del local, Diego Semendo, que además confiaba en que las comparsas pasen por este barrio al terminar de desfilar.

En sus 65 años de vida, Antonio Cerrato no ha conocido un día de las sardinas igual. «Aquí se ha hecho el entierro aunque haya llovido. No he visto esto nunca, un Martes de Carnaval así», contaba este vecino que aplaude la decisión de los bares que han sacado las barras a la calle. «Esto está como un domingo, pero está animado. Echo de menos el bullicio, la carretera cortada y el calor de Badajoz», afirmaba.

Un calor que han recibido gracias a algunos artefactos que han estado toda la mañana animando las calles. «Hemos venido a San Roque porque es nuestro barrio, hoy nos tocaba a nosotros y es donde tenemos que estar porque es día de estar aquí, el desfile de Carnaval se podía haber hecho otro día», contaba Fran Mendoza, del artefacto Los Bomberos.

La música que salía de su camión fue lo que hizo bailar a Javier Remedios, que estaba disfrutando del día con su familia. «Nosotros teníamos ganas de fiesta, se echa de menos y vamos a estar aquí todo el día porque la fiesta es aquí», relataba. Con unos sombreros y unos chalecos de colores salieron a la calle agradecidos porque los hosteleros les hayan ofrecido la posibilidad de seguir comiendo la sardina como todos los martes. «Ojalá y vuelva al año que viene y no sea una excusa para quitarlo de aquí definitivamente», sentenciaba.

Martes de Carnaval raro

Menos animado estaban en el Bar las Encinas, otro de los bares que sacaron sus barras aunque estos con menos suerte, los cinco camareros que tenían estaban cruzados de brazos. Apenas unas personas se habían acercado a probar algunas sardinas. «Ha pasado la policía varias veces, cuando se supone que hoy deberían estar en el desfile que es donde está todo el mundo», lamentaba Domingo Pérez, uno de los responsables del local, apenado porque otros años a estas horas no daban abasto.

La esperanza de vecinos y hosteleros está puesta ya en el próximo año. «Ojalá y nos sonría con mejor cara y nos dé la fiesta que este año nos ha quitado», zanjó Nazaret Vara antes de comerse sus sardinas.