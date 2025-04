Los Water y Los Noveleros, nueva batalla

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 15 de febrero 2023, 07:35 Comenta Compartir

Una buena batalla entre Sansinena, Calvino y Juanlu contra Chiqui, Regaña y Cano. El triplete de Los Water Closet contra la unión de Niños y Murallitas. Un clásico del Carnaval de Badajoz que marcará la tercera semifinal del concurso de murgas y que puede decantar todo el certamen.

Los Water Closet como hippies que han formado una comuna en la Alcazaba y Los Noveleros, como su nombre indica, noveleros, tiene dos de las actuaciones más fuertes del año y también hordas de seguidores de ambos bandos. No son excluyentes entre sí, pero se trata de murgas de estilos distintos. Ambos grupos tienen más de 20 Carnavales de experiencia, así que la clave será saber aprovechar el segundo pase.

La última semifinal arrancará a las 21.30 horas en el Teatro López de Ayala. A las 1.30 terminará de cantar la última agrupación, pero no acabará la noche. Los murgueros se volverán a reunir en la plaza Minayo, delante del teatro, para esperar que el jurado salga y anuncie el nombre de los finalistas. En principio son ocho, pero habrá que ver si son tan generosos como en semifinales y clasifican a más grupos.

Los primeros en actuar serán Los Mini Folk. En su segundo año en la categoría de adultos han logrado el pase a semifinales gracias a la generosidad del jurado del concurso.

Esta joven murga hizo un buen trabajo en preliminares, aunque aún tienen mucho que madurar. Son adivinos zíngaros y tienen un popurrí resultón en el que juegan con sus poderes para ser críticos con la actualidad.

Hay una broma recurrente entre los murgueros sobre Pa 4 días porque, a pesar de tener calidad, suele quedarse fuera de semifinales, en ocasiones de forma injusta. Este año no, tras mucho intentarlo, y merecidamente, actuarán por segunda vez.

Su disfraz de este año, como es habitual, es arriesgado. No se quedan con propuestas sencillas y las exprimen. Representan un pueblo anclado en los años 50 al que no le falta su alcalde, su cura, su grupo de danzas, la Guardia Civil, etc. Por supuesto homenajean 'Bienvenido Mister Marshall' y tienen un inicio de popurrí genial con la canción de La Mandragora de 'Villatripas'.

Los tercero serán uno de los platos fuertes, Los Water Closet. Son hipiies, en preliminares entraron con fuerza y tienen un popurrí 'muy Water' con sus característicos puntos surrealistas: las visiones por tomar setas, incluido Pedrito de duende (hoy es probable que sea otra cosa), el sol y la luna y la letra del reciclaje. Imprescindibles en 2023. El año pasado no conectaron tanto y fueron terceros, así que ojo con ellos.

Tras el desccanso será el turno de A Contragolpe, otra murga con posibilidades de final con su Pedro, el torpe. Es de sus mejores años, saben exprimir el gafe de su personaje y llevan un ritmo rapidísimo que gustó mucho al público.

Las quinta en subir al escenario serán La Castafiore. Pasan por primera vez a semifinales con su disfraz de mariachis mexicanas. Su actuación en preliminares demostró que tienen buenas voces, pero resultaron muy planas, manteniendo siempre el mismo tono. Les faltó la fuerza propia de la música de México.

Cerrarán la noche Los Noveleros, uno de los favoritos del año. Tienen un personaje muy local y que da mucho juego. Su frase 'se vienen cositas', además de propia de su tipo, prevé lo que suele ser esta murga, que se va creciendo fase a fase. Hay mucha expectación por saber qué harán esta noche y en la final. Tienen las mejores y más completas letras del concurso.