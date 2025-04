Suben las entradas para la final de las murgas hasta los 18 euros en el patio de butacas

El Ayuntamiento pone orden en las entradas del concurso de murgas, que carecen de una ordenanza que regule los ingresos de ese dinero. El alcalde, ... Ignacio Gragera, ha convocado una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda para este jueves en la que presentará los nuevos precios a la oposición.

Con IVA incluido, las entradas suben hasta los 18 euros en el patio de butacas y palcos, así como a 15 en anfiteatro para la final. Para preliminares costarán 9 y 12 euros, y para seminifinales, 14 y 11. Para el certamen infantil serán 6 y 8 euros.

La nueva ordenanza establece que se podrán pagar con dinero y tarjeta, así como por Internet en el caso de que se ofrezca.

En los informes se reconoce que estos precios no cubren el coste del concurso, pero argumentan el dinamismo económico del Carnaval para fijar unas entradas bajas. Este año hubo un déficit de 3.285 euros.

Aun así, son más altos que el año pasado. Las entradas para el patio de butacas tanto en preliminares como en semifinales costaron 11 euros mientras que fueron 8 en el patio de butacas. Para la final que costaron 15 euros en el patio de butacas y 12 en el anfiteatro. Cultura recaudaba el dinero.

El año pasado hubo una confusión entre las cantidades que se anunciaron en la web y la que figuraban en las entradas, con una diferencia de un euro. El Ayuntamiento pidió a todo aquel que quisiera a que acudiera a solicitar la devolución del euro.

Con esta ordenanza y precios, el Ayuntamiento regulariza el cobro de entradas como ya hizo con Ifeba. Un funcionario advirtió de que la institución ferial no podía seguir cobrando entradas ni dinero por explotación de las instalaciones debido a una irregularidad administrativa. Incluso, advirtió que el Consistorio debería devolver el dinero ingresado en los últimos años. Esa devolución no se ha producido. Pero la advertencia del trabajador municipal hizo que Feciex e Iberocio no cobraran pases, así como no se pudo celebrar ni Fehispor ni Boda Eventos.

En febrero del año pasado, el PSOE ya advirtió que las entradas para las murgas también necesitaban de una ordenanza que marcara los precios.

Ahora es la delegación de Ferias y Fiestas la que ordena las entradas al concurso de murgas que, según los informes, reportaron más de 64.000 euros en 2023 a la Concejalía.

Fin de la exención a la Iglesia

Por otro lado, la comisión de este jueves también analizará cambios en el impuesto de construcciones y obras (ICIO). En este caso eliminará la exención que se venía practicando a la Iglesia (incluye parroquias) en sus obras para acogerse a una orden ministerial. Además, incorpora la posibilidad de autoliquidación del impuesto para los ciudadanos y su pago a través de Internet.

Está previsto que los cambios para cobrar entradas en el concurso de murgas y cobrar el impuesto a las obras que realice la Iglesia en la ciudad se aprueben inicialmente en pleno este mes.