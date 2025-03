Carnaval de Badajoz: Las Chimixurris y Los Chungos logran que se hable de ellos en una noche de nivel

01:42

Si Las Chimixurris reviviesen a sus fantasmas o Los Chungos se presentasen y ganasen las elecciones municipales lograrían algo casi tan complicado como lo que han conquistado hoy: que se hable de ellos en una noche de semifinales de gran nivel.

Estos lograron ser los grupos más fuertes y que más se repiten en las quinielas para conseguirlo todo y eso que actuó Al Maridi. Este grupo sabe lo que es ganar cuatro veces pero en 2023 no parece tan enchufado. Por su parte Yo no salgo y De Turuta Madre cumpliendo con lo que perseguían, ser candidatos a la final aunque no lo logren si se pone muy cara.

En cuando a Los Guadalupines, defendiero bien su pase a semifinales en su debut en el concurso. Con nervios pero con grandes planes de futuro.