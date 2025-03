Carnaval de Badajoz: Este año hay que darle amor a los Water Closet

21:59

Los Espantaperros no entusiasman

Los Espantaperros han vuelto al concurso con un buen nivel, como es habitual, pero no han entusiasmado como otras participaciones: dientes o Don Pepito, Don José. Sus chistes no han entrado bien y han abusado del teatrillo. Una buena letra no necesita carteles ni extras.

Su disfraz es de roqueros, dicen que Fraggle Rock, pero las referencias a esta mítica serie son una o ninguna. El decorado, del grafitero Alejandro Pajuelo (Chino), es impresionante, pero si haces algo tan espectacular es para aprovecharlo, sólo lo han nombrado. No encajaba bien.

Pueden pasar a semifinales porque la falta de entusiasmo no resta puntos