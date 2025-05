Una semifinal repleta de finalistas

«Las del martes, compra las del martes». Los que llegaban a la cola en la taquilla de la plaza de toros sin saber qué ... entradas comprar, recibieron este consejo de los aficionados a las murgas ¿Por qué? Porque esta noche se suben al escenario del López de Ayala cinco agrupaciones que bien podrían actuar en la final. Tres de ellas son habituales del viernes de Carnaval y las otras dos siempre se quedan muy cerca. Habrá pelea esta semifinal para ser la murga de la que más se habla. Los Mirinda, Los Water Closet y 'Este Concurso Lo Vamos a Ganar' (Fusión de Los Niños y Los Murallitas) estuvieron en la final de 2020, y en la de 2019, y en la de 2018... Este año tendrán que reivindicar de nuevo un espacio en la noche del viernes y los otros dos grupos de hoy optan a quedarse con sus puestos o al menos compartir escenario con ellos en la final. Son Los Camballotas y A Contragolpe.

Los Mirinda abrirán la segunda noche del concurso. Este veterano grupo ha sido fijo en las últimas finales del Comba. En 2020 fueron sextos con sus amantes en toalla atrapados en una cornisa. Eso sí, aseguran que su disfraz en este 2022 será muy distinto. Su estilo no, volverán a ser Los Mirinda y se llaman 'Realmente salen'.

Tocarán la actualidad, como todos los años, de hecho en la última edición del certamen fueron reconocidos por la Asociación de la Prensa con el premio 'Sátira del Carnaval' que otorga este galardón a la murga más ácida y crítica. Eso sí, quieren tratar de huir de la pandemia y no estará muy presente en sus letras para que los espectadores se olviden de estos dos años durante sus 22 minutos de actuación.

A Contragolpe rompe la tradición de no desvelar el disfraz de las murgas y anuncia que esta noche serán reyes sumerios

Actuaciones sin covid

No son los únicos que han optado por sacar el covid-19 de sus actuaciones o mencionarlo lo mínimo posible a pesar de la pandemia.

Los Mirinda explicarán en su pasodoble de presentación porqué dejar la pandemia fuera del Carnaval y también quieren tocar los menos posible el virus Los Water Closet y 'Este concurso lo vamos a ganar'. Apuestan por hacer evadirse al público.

La segunda actuación de este martes llega desde Olivenza. Este 2022 no comparece en el López de Ayala la murga Los 3 w, así que la única representante oliventina serán Los Camballotas. Será la única agrupación que llega de fuera de Badajoz junto con Los Repesca de Alconchel, que actuarán el miércoles.

Los Camballotas son el nombre que, año tras año, el público echa de menos en la final del concurso. En 2020 como moribundos, en 2019 como novios plantados, en 2018 como desconfiados, en 2017 como ligones de discoteca... Todas sus actuaciones tienen dos cosas en común: los coloretes rojos que se pintan en la cara y lo cerca que se quedan de cantar por tercera vez.

En esta edición, tras el parón, Los Camballotas precisamente compiten jugando con el doble sentido de lo cerca que suelen quedarse de clasificarse. Se llaman 'Este año pasamos'. Aseguran que son «un pelín más canallas». Como siempre, su tipo tendrá mucho protagonismo, «pero no le cantamos al tipo, cantamos desde el tipo», explica esta murga que suele meterse mucho en sus personajes.

A Contragolpe serán los siguientes. En 2020 fueron décimos como guías turísticos. A diferencias de otras murgas, quieren que se conozca su disfraz. Serán reyes sumerios, de la primera civilización. Quieren ser críticos con la actualidad.

Esta murga explica que la pandemia ha sido complicada, pero que en su caso les ha servido para estar más unidos. «Nuestra amistad ha mejorado y yo creo que se nota en la murga. Estos años hemos teniendo el local de ensayo como grupo burbuja, aunque solo pudiésemos ir de seis en seis y ahora estamos más cohesionados», detalla Nando Macías, de A Contragolpe.

La noche terminará por todo lo alto con dos agrupaciones que adora el público, Los Water Closet y 'Este concurso lo vamos a ganar', o lo que es lo mismo, la murga de los letristas Chiqui y Regaña.

Los Water debutaron en 2004 en el certamen con varios hijos de murgueros. A pesar de su herencia, les costó seis años pasar a semifinales. Su humor surrealista no convencía a todos, pero cuando el público entró en su juego, lo conquistaron todo. Siguen siendo los mismos, los de siempre y volverán a apostar por su mismo estilo.

Andy Lucarhol

Son 'Andy Lucarhol' y no dicen nada más. Mezclar al dúo Andy y Lucas con el artista pop art Andy Warhol puede ser el tipo de propuesta arriesgada que solo Los Water pueden conseguir que funcione. Para los que no conocen tanto a las murgas de Badajoz, como todos los años, esta agrupación saldrá al escenario con una taza de inodoro y uno de sus componentes sentado en ella. Es una broma que arrastran desde hace 20 años. Cuando eran debutantes, como no les conocían, pensaron que el público usaría los 20 minutos de su actuación para ir al baño y, como chascarrillo, pusieron el inodoro en el escenario para pedir a los asistentes que no se marchasen. Ahora el público aguantaría sin ir al baño por ver a Los Water lo que haga falta.

Cerrarán la noche los murgueros más veteranos del certamen porque en la agrupación 'Este concurso lo vamos a ganar' tiene componentes que llevan 25 años en el mundo de las murgas. Hace cinco concursos que se fusionaron dos murgas punteras, Los Niños y Los Murallitas. Juntos no han levantado aún un triunfo, pero se han quedado cerca y son de las favoritas del público.

Esta agrupación apenas ha avanzado detalles sobre lo que esconde su nombre de este año, pero han asegurado que su objetivo es que el público se lo pase bien. Los privilegiados que han conseguido verlos en los últimos ensayos aseguran que es una gran actuación.

La tercera semifinal será este miércoles para completar las actuaciones de las únicas 14 murgas que se han animado a subirse al teatro este año. En la tercera participarán Las Chimixurris, Los Repesca, Los Chungos, Al Maridi y Marwan. Cuando termine la tercera semifinal, como es tradicional, las agrupaciones esperarán en el exterior del teatro López de Ayala a conocer los seis nombres de las finalistas.