Es una de las letras que más ha gustado al público en el concurso de murgas 2022. Tras dos años de pandemia muy complicados, los ... Muraniños, como los apoda el público porque decidieron no ponerse nombre tras fusionarse Los Niños y Los Murallitas, llevan una actuación redonda con 'Este concurso lo vamos a ganar' que incluye una cuarteta repasando letra por letra el popular rosco de Pasapalabra.

Los asistentes se emocionaron porque reivindica el Carnaval pacense y la unión. Así dice:

«Con la A, de alegría; la B, de bonito; C de Carnaval; y la D es la de diferente. Con la E de su estilo, la F de fiesta, la G, sin duda, de su gente; la H de ahora, la I nos invita; otra vez con la J que juegue; con la K de kilos de confeti; llegamos hasta la L; la M, la Ñ, la N, la O, Lo Mismo de desde NiÑOs; la P y la Q nos preguntan: ¿Por Qué?; la R, la S, la T, esas son de ReSisTir; con la U de unidos; la V volviendo, porque es lo que hay; la W 'pa' pasarlo guay; con la X ahora viene una explicación; con la Y la explico yo: que la Z me la voy a callar, porque yo soy de 'Badajó'. Que la Z me la voy a callar, porque yo soy de 'Badajó».