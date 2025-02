Semifinal de ricos, monjas y abducidos

Los Mirinda cumplen 20 años en este Carnaval de Badajoz 2024 y están de enhorabuena. No solo por su efeméride, más bien porque tienen ... el pelotazo de año con sus beatas. El reto para ellos es destacar en semifinales en una noche en la que se medirán con los Water, muy divertidos con sus multimillonarios y a los Al Maridi que saldrán a defender el título que lograron en 2023.

En concreto, en la primera semifinal, actuarán Los Water Closet, Marwan, Los Mini Folk, Los Mirinda, Al Maridi y Dakipakasa. Son seis de los doce grupos que han logrado el pase de fase, Este martes actuarán el resto: Los Chungos, A Contragolpe, Los Espantaperros, Yo no salgo, Los Camballotas y Cuando el río suena.

Los nombres de los grupos clasificados se dieron a conocer el viernes pasado de madruga y el sábado a primera hora salieron a la venta las entradas para semifinales. Se agotaron en solo diez minutos.

La atención en la primera semifinal está puesta en Los Mirinda, el grupo rompedor de este año. El miércoles pasado, en preliminares, el patio de butacas olía a incienso. Cuando el telón se subió, el público aguantó la respiración. Un grupo de fieles rezaba en la catedral de San Juan de Badajoz. Era el aniversario de la coronación de La Soledad, que se celebro hace unos meses, y esta imagen, junto a la otra patrona, la Virgen de Bótoa, adornaban los laterales del templo. La atrevida propuesta de Los Mirinda era arriesgada, pero dio buen resultado. Supieron equilibrar el respeto al humor y hacer gracia con un tema tan delicado para los fieles.

La letra en el popurrí de Los Mirinda a Santa Eulalia o 'Detrás del humo no se ve' han sido de los más divertido del año y todo el mundo habla de su tipo. El reto para esta agrupación en semifinales es mantener la atención del público una vez pasada la sorpresa inicial y lograr entrar en una final que se les escapó el año pasado.

No es fácil actuar este año el viernes de Carnaval porque no serán ocho, sino seis las agrupaciones clasificadas. La final es cara y no está garantizada prácticamente para nadie.

Así arranca la noche

Aunque son Los Mirinda los que están en el punto de mira de todos, hay mucho más a tener en cuenta en la primera semifinal. La noche arrancará con la actuación de Los Water Closet. Los tres veces campeones del concurso son este año multimillonarios y le sacan punta al tipo como solo ellos saben.

No falta Amancio Ortega, Mohamed VI o los creadores de Facebook y Amazon, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. En su preliminar, además del habitual popurrí lleno de locuras, destacaron por sus cuplés sobre los horarios de ensayo y sobre Pablo Motos. En esta edición del concurso es obligatorio que los grupos cambien los dos pasodobles y los dos cuplés al pasar de fase, así que habrá que ver qué presentan en esta novedad.

Tras ellos actuará Marwan. Su actuación como circo de los fenómenos no tiene tanto carisma como los sastres del año pasado, pero los disfraces son impresionantes, por ejemplo el hombre perro, la mujer barbuda o el fauno.

Los Mini Folk, por su parte, han logrado su segundo pase consecutivo a semifinales y se confirman como una murga puntera salida de la cantera. Volverán a volar con sus astronautas.

Tras el descanso Los Mirinda y sus beatas y después Al Maridi que lleva una actuación muy divertida como abducidos hace 30 años que vuelven a Badajoz.

Cerrarán la jornada Dakipakasa en su retorno tras cinco años con sus 'Celos'.