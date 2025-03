«Las murgas fueron las que decidieron que el gracejo no es ser graciosas» Marco Antonio Álvarez Larios, presidente del jurado del concurso de Badajoz, asegura que han sido los grupos los que han decidido que no se puntúe más el humor

Se trata de hacerlo con gracia, que no es lo mismo que gracioso. Es lo que valorará el jurado del concurso de murgas bajo el epígrafe gracejo. Es decir, no se darán más puntos por los chistes. Una murga que no haga gracia podrá tener más puntuación en gracejo que una que se enfoque a hacer reír.

En este 2023 las bases del concurso de murgas de Badajoz se modificaron para valorar que las agrupaciones canten con gracejo y que traten temas de actualidad local. La medida, sin embargo, ha tenido cierta polémica por la interpretación que puede darse a la palabra gracejo. De hecho, varias murgas han cantado ya protestando por la confusión en torno a este concepto.

Sin embargo el presidente del jurado, Marco Antonio Álvarez Larios, aclara que las bases se pactan con las murgas y que además la interpretación sobre el gracejo también fue marcada por los grupos. En concreto detalla que hubo una reunión hace dos semanas, en la que se levantó acta, y en la que la Concejalía de Ferias y Fiestas se reunió con los murgueros.

«Fueron los murgueros los que preguntaron qué era, aunque también había dudas desde el jurado», admite Álvarez Larios.

Hubo un debate y la conclusión fue que gracejo no podía equivaler a chistes que hiciesen reír porque eso cerraba la puerta a las agrupaciones que no apuestan por el humor. En otros concursos, como Cádiz o Mérida, distinguen entre agrupaciones humorísticas (chirigotas) y líricas (comparsas). En Badajoz todas son murgas y compiten entre ellas, por lo que premiar el humor perjudicaría a las que llevan un repertorio serio.

«Se quedó en que se valoraría el gracejo como la interpretación, hacerlo con gracia y meterse en el papel, acertar en la parodia», detalla el presidente del jurado que indica que lo preguntó directamente. «Al final les dije: entonces una murga que no haga chistes puede sacar más puntos en gracejo que una que sí y nadie se negó».

En total el gracejo y la actualidad local supondrán 120 puntos de diferencia en cada actuación. Es una valoración importante, casi el 10% del total. Una murga, en una actuación (preliminares, semifinales o final) puede lograr 1.160 puntos. Por tanto estas categorías son importantes, pero no tienen peso para cambiar por completo la valoración de una actuación.

El mayor peso en las puntuaciones sigue estando en las letras. La presentación puede valer hasta 240 puntos, los pasodobles 120, los cuplés 120, el estribillo también 120 y el popurrí 400. La escenografía, además, puede aportar otros 40.