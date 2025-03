Expectación por la comuna Water

La cuarta jornada de preliminares fue la más demandada entre los que se inscribieron en Internet para conseguir localidades para el concurso. Las expectativas son ... altas y tienen la culpa unos murgueros que llevan 20 años cantando sus locuras, los Water Closet que llegan como comuna.

En la jornada también se espera el retorno de Los Espantaperros que, debido a la pandemia, llevan tres años sin competir en el López de Ayala. También debiturán Los Escusaos, se consolidarán Los MiniFolk y Pa 4 días tratará de romper su maldición y pasar de fase.

La noche la abrirán Los Espantaperros. Esta murga sabe lo que es ganar. Lo hicieron como dientes en una enorme boca en 2013. Su victoria es inolvidable, pero la trayectoria de la agrupación ha sido muy irregular desde entonces. Volvieron a estar muy cerca de la final en 2019 como ‘Don pepito y Don José’, pero en 2020 no brillaron encarnando a la muerte. La pandemia paró su participación, no estuvieron el año pasado, por lo que hace tres ediciones que no compiten y son toda una incógnita. Eso sí, regresa al grupo Paco Chicote, uno de sus letristas más conocidos.

Tras ellos actuarán Los Mini Folk en su segunda participación en el certamen, aunque estos jóvenes tienen mucha más experiencia porque proceden de la cantera. Tienen el reto de demostrar su fuerza con el título ’Lo ven clarísimo’. En 2022 fueron la primera murga de la cantera en ascender y les llevaron en ‘palmitas’, incluso el alcalde subió al escenario a darles una placa. A pesar del reto, demostraron su calidad pero ahora caminan solos.

Los terceros de la noche serán Pa 4 días que este año se llaman ‘En blanco y negro’. Este año cumple su mayoría de edad en Carnaval, 18 años, y siempre con tipos arriesgados y ambiciosos. Sin embargo muy pocas veces han logrado pasar de fase.

Tras el descanso actuarán Los Escusaos. Llegan nuevos al concurso, procedentes de Valverde de Leganés. Sin embargo, no son novatos. Este grupo surge como la fusión de dos murgas de la misma localidad, Los Titiriteros y Los Camuñas. Juntos son más fuertes y quieren conquistar el concurso de Badajoz. Lo intentarán con un personaje de actualidad.

La noche la cerrará el plato fuerte, Los Water Closet que se llaman ‘Comunaverga’ pero no desvelan nada más. Quieren sorprender. El año pasado fueron terceros con su Andy Lucarhol.

Se trata de un grupo de murgueros muy unidos, amigos desde la infancia y no faltará su mítico inodoro en el escenario. Lo pusieron de novatos para que el público no se fuese al baño durante su actuación y 20 años después nadie se mueve del asiento cuando cantan los Water.