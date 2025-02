Doblete histórico de Los Chungos, son murga y comparsa en el Carnaval de Badajoz

Fueron sindicalistas y acabaron manifestándose por las calles. Representaron la fiesta de Los Palomos y actuaron en este festival. Se transformaron en los cubanos de ... El Quinto Pino y conquistaron la feria y el año pasado imitaron a los concejales del Ayuntamiento y llegaron a actuar en un mitin de Pedro Sánchez. La murga Los Chungos siempre quiere darle una vuelta de tuerca más al Carnaval de Badajoz y en 2024 se ha pasado la partida.

Los Chungos harán historia este año. Son una murga que se ha disfrazado de comparsa, pero no solo es eso, también desfilarán como comparsa el domingo de Carnaval con el nombre Karekau. Para ello esta agrupación, además de preparar el repertorio para el certamen del López de Ayala, también ha aprendido a tocar percusión y ha preparado una coreografía para 75 personas.

Tras 18 en el certamen es increíble que esta agrupación de San Fernando siga encontrando formar de sorprender. Les gusta ir más allá siempre. En su actuación no faltó la coreografía, han trabajado mucho y han entrenado porque no paran de bailar. También sorprendió la aparición estelar de dos miembros de La Kochera a los que dieron la amnistía en directo.

Además del montaje de comparsa, con estandarte de globos incluido, tienen un buen repertorio en el que destaca la presentación y las cuartetas de los atracos y los ensayos con tambores. No se pueden perder a Los Chungos este Carnaval.

Por lo demás, A Contragolpe, con sus vagos, fue el otro plato fuerte de una noche en la que Pa 4 días subió con una buena idea pero no convenció y Murguer Queen sorprendió gratamente. Dakipakasa volvió tras cinco años con su estilo habitual pero con falta de intensidad.

A Contragolpe, muy divertidos

La noche la comenzó A Contragolpe con una actuación divertidísima. No es una sorpresa que este grupo coja un personaje y lo borde, pero tiene mérito. Le han sacado jugo a sus vagos, incluso con más gracia de los torpes del año pasado.

Su popurrí, plenamente dedicado a su personaje, hizo que el público se retorciese de risa. No se pierdan su entrevista de trabajo, el «si tú me dices ven» o «devuélveme la silla». Mención a parte merece su despedida, Preciosa y pidiendo a sus compañeros carnavaleros que vuelvan tras tomarse un año de descanso.

Tras los vagos el teatro vivió el retorno de Dakipakasa cinco años después. Los que echaban de menos su estilo inconfundible deberían escuchar en bucle su estribillo, lo mejor del repertorio, una poesía a Badajoz.

Dakipakasa, en el 20 aniversario de sus marionetas, no lograron su mejor actuación, pero, como siempre, es un espectáculo. Su calidad vocal legendaria no fue tan potente como se esperaba, especialmente en volumen. Quizá la posición retrasada les perjudicó, pero no fue el chorro de voces habitual.

Su traje de Celos fue algo confuso. Otras de sus alegorías estaban más claras y es una pena que solo una cuarteta, la del espejito, fuese para actualidad general. Desaprovecharon esa poesía tan potente que destilan en hablar mucho de Carnaval, un problema que este año afecta a muchos grupos. En el mundo pasan muchas cosas para que los murgueros miren tanto a sus ombligos.

Juego de tronos

Por su parte, Pa 4 días planteó una idea buenísima como actores de Juego de Tronos grabando en Cáceres, pero el remate fue decepcionante. Gustaron más como pueblo el año anterior.

Los disfraces están muy bien captados aunque desconcierta que se hagan llamar extras cuando son los protagonistas. Muy bien logrado Tyrion Lannister, conseguidos el reto y clavada la Montaña que es igual, da miedo.

Sin embargo cantaron peor que en otras ocasiones y se quedaron a medias como ellos achacan en sus letras al Ayuntamiento de Badajoz. En la presentación parecía que iban a usar la idea para contraponer Badajoz y Cáceres con gracias, pero se quedó en eso. Una pena, por ahí si convencía. En su popurrí se enmarañaron en su tipo y un viaje a Badajoz con las letras de la ciudad y hubiese sido lo suyo que siguiesen con lo que estaban.

Tras el descanso y antes de Los Chungos, llegó Murguer Queen. Este año cuesta entrar en su tipo Aparentemente son bufones en un circo, pero resulta que van de sicarias. Es tan sutil al principio que cuesta cogerlo, pero merece la pena meterse en su historia porque en el popurrí revienta su bomba.

Tienen varias cuartetas a la altura de una murga puntera como en la calle hay mucho ruido, el encargo de los murgueros o los dos concejales de Al Maridi. Murguer Queen da un salto de calidad y si sigue es senda, ojo con ellas que tienen peligro, y no por sus armas.