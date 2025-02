Así hemos narrado el tercer día de preliminares del concurso de murgas

22:48

Ha vuelto Dakipakasa y ha puesto al público en pie tras cinco años de ausencia.

Los que echaban de menos su estilo inconfundible deberían escuchar en bucle su estribillo, lo mejor del repertorio, una poesía a Badajoz.

Dakipakasa, en el 20 aniversario de sus marionetas, no ha logrado su mejor actuación, pero, como siempre, es un espectáculo. Su calidad vocal legendaria no ha sido tan potente como se esperaba, especialmente en volumen. Quizá la posición retrasada les ha perjudicado, pero no ha sido el chorro de voces habitual.

Su traje de Celos ha sido algo confieso. Otras de sus alegorías estaban más claras y es una pena que solo una cuarteta, la del espejito, haya sido para actualidad general. Han desaprovechado esa poesía tan potente que desfilan en hablar mucho de Carnaval.