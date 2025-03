¿Debería dividirse el concurso de murgas de Badajoz en dos categorías?

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 13 de febrero 2023 | Actualizado 14/02/2023 12:04h. Comenta Compartir

La novedad de este año del concurso de murgas de Badajoz es que se puntúa el gracejo y cantar sobre actualidad local. En cuanto a ... lo primero, la Real Academia Española de la Lengua dice que es «gracia, chiste y donaire festivo en hablar o escribir». Sin embargo en el certamen pacense no se aplicará así, en una reunión entre las murgas y el jurado se decidió que fuese la calidad de la interpretación. Se debe a que no se quiere impedir que pueda ganar una murga que no haga chistes.

Detrás de este conflicto está la eterna disputa porque en Badajoz, aunque todas se llaman murgas, hay agrupaciones muy distintas. En otros concurso, como Mérida o Cádiz, hay distintas categorías: las comparsas que cantan repertorios serios y las chirigotas que son humorísticas. En Badajoz se rechaza esta división porque no cuadra con el espíritu del concurso pacense, en el que siempre se ha abrazado a todos los grupos. La realidad, sin embargo, es que sigue habiendo tensión y quejas de ambos bandos. Pero ¿Qué piensa el público?

