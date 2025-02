Los Mirinda y Al Maridi tocan el cielo

Lo mejor del concurso de murgas, por ahora, toca el cielo. Se trata de las beatas de la catedral de Badajoz de Los Mirinda ... y los hombres abducidos en 1992 de Al Maridi. Dos propuestas originales y arriesgadas que defendieron con fuerza estas dos veteranas murgas y que se postulan como favoritas. El primer pelotazo de la segunda noche de preliminares la dieron Los Mirinda. Ha celebrado sus 20 años en el Carnaval de Badajoz, apostándolo todo a un tipo delicado, pero que funciona y encanta.

El olor a incienso en el teatro presagiaba la sorpresa. Los Mirinda son fieles en la catedral durante la coronación de La Soledad y con la Virgen de Bótoa también presente. Vamos, que no pudieron subir más cosas sagradas al concurso.

Su actuación, sin embargo, no resulta ofensiva, de hecho dedicaron un pasodoble a explicarlo. Lograron que el público se pusiese en pie por primera vez en el concurso y les interrumpieron las risas y los aplausos en su popurrí. No se pierdan su «Detrás del humo no se ve» o «Le tengo manía a Santa Eulalia», brillantes y delirantes. El formado, recreando una misa en su actuación, es un detalle más de un repertorio redondo. Es su año.

Así fue Al Maridi

También pueden presumir de ir fuertes los vigentes campeones. Al Maridi no se confirma ni baja los brazos. Vuelven desde lo más alto porque son hombres abducidos hace 30 años. No faltan las bolsas de Pryca y la camiseta de la Expo 92.

Cerraron la noche dando un golpe de autoridad una vez más. Lo tienen todo. El tema da tanto juego que dan ganas darles 10 minutos más de popurrí para que cuenten más. No se pierdan su letra «He vuelto», la conversión de pesetas a euros, el juego con el pitido y los tanguillos del abducido.

En la primera parte dieron una lección con dos pasodobles como se deben hacer, abriéndose en canal. En el primero hablaron de Palestina, el mejor en lo que va de concurso y en el segundo decidieron no esquivar que el nuevo concejal de Fiestas es de su murga, con mucha elegancia.

Mención a parte merece su preciosa despedida explicando a los extraterrestres que los secuestraron qué es una murga. Recordaron, además, a la periodista de HOY Miriam Fernández Rua lanzando un beso al cielo y declarándose huérfanos de cupletera. Todos lo estamos. Gracias Al Maridi.

Un mal arranque de noche

El inicio de la noche fue mucho peor que el final. Las actuaciones de Sa Terciao y la murga de La Garrovilla se hicieron lentas. Ambos cayeron en mucho teatro y poca letra.

Los primeros en caer en ello fueron los de Talavera la Real. Sa Tersiao, con sus pobres haciendo malabares en una semáforo, cumplieron el trámite de preliminares pero sin brillar,. No es como para bajar la ventanilla y darles un billete.

No se les entendía bien. Salgo algunos miembros, la percusión se comía sus voces. Tuvieron momentos de brillo como el pasodoble a Guardiola, lo mejor de la actuación, pero dedicaron el popurrí entero a su personaje y no tenía tanta punta que sacar. Jugaron a ser Los Water con chistes surrealistas como «Échale agua» o «20 euros, 500 automóviles», pero era demasiado ambicioso.

Hay que agradecerles que llevaron la portada de HOY en su vestuario, bonito detalle. Aunque mostraron su desacuerdo con las valoraciones de este periódico sobre sus actuaciones. Y por cierto, también criticaría a mis amigos si saliesen disfrazados de algo tan rancio y racista como guardias civiles y gitanos en un partido

En cuanto a los de La Garrovilla, que son un grupo de amigos de fiesta, un baile de hombres adultos arrimados, su perreo, y un chiste sobre prostitución fue la cumbre del humor de su popurrí. Será muy difícil, salvo ictus del jurado, que se tomen otra este año en el teatro.

Muy decepcionante esta agrupación que, aunque debutó el año pasado en Badajoz, tiene más experiencia. Sus amigos de fiesta en un bar a punto de cerrar son, siendo generosos, olvidables. Mención a parte merece su cuplé sobre la infanta Leonor que es incalificable. Bueno si, un asco.

Debut de Las Espartanas

Por su parte, Las Espartanas debutaron con bastantes nervios. Se les fue mucho el tono, especialmente al principio. En el popurrí, esta agrupación nueva se calentó y mostró lo que puede ser en el futuro. Hace mucha falta que tengan futuro.

Pasar la prueba de fuego de subirse al López les ha costado, hay mucha juventud en sus filas, pero también se notan ganas. Presentaron un buen pasodoble de la cantera y pinceladas de un carácter peleón como la letra sobre los atracos en su popurrí. Ese es el camino, que duren muchos años y crezcan mucho.