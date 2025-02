Así hemos contado la segunda preliminar del concurso de Murgas

23:16

Los Mirinda están bendecidos

Pelotazo de Los Mirinda. El olor a incienso en el teatro presagiaba la sorpresa. En su 20 aniversario esta murga no había querido decir su disfraz, el misterio es que son beatas en la catedral en la coronación de La Soledad y con Bótoa. Vamos, que no han podido traer más cosas sagradas al concurso.

Su actuación no resulta ofensiva, de hecho han dedicado un pasodoble a explicarlo. Han logrado que el público se ponga en pie por primera vez en el concurso y les han interrumpido las risas y los aplausos en su popurrí. No se pierdan su “Detrás del humo no se ve” o “Le tengo manía a Santa Eulalia”, brillantes y delirantes.

El formado, recreando una misa en su actuación, es un detalle más de un repertorio redondo. Es su año.