Consejos para conseguir entradas para las murgas de Badajoz este sábado

El viernes pasado las entradas para las preliminares del concurso de murgas se vendieron en minutos. Este año todas las localidades, por decisión del Ayuntamiento de Badajoz, se venden por Internet y la plataforma de Ibercaja se desbordó con miles de pacenses en cola virtual para conseguir localidades. La mayoría se quedaron con las ganas.

Mañana hay una nueva oportunidad. Este sábado 3 de febrero a las 10.00 horas se ponen a la venta las localidades para las semifinales de los días 5 y 6 de febrero. Los nombres de las doce agrupaciones que actuarán en esta segunda fase se darán a conocer esta madrugada, cuando finalice la última preliminar. El sistema de votación de los jurados es telemático, por lo que sus puntos se sabrán rápido, pero en la primera fase del certamen las bases les permiten deliberar, por lo que podría retrasarse la decisión.

A las 10.00 horas, sea como sea, se sabrán los nombres y las entradas estarán en la web de venta de entradas de Ibercaja.

La principal diferencia con el viernes pasado es que esta vez sí costarán dinero. El Ayuntamiento de Badajoz no pudo cobrar las entradas la semana pasada porque aún no había entrado en vigor la normativa del precio de estas localidades, pero no ha habido alegaciones a la misma, por lo que ya está en funcionamiento. En concreto costarán 11 euros en el patio de butacas y 14 en anfiteatro además de 0,75 céntimos por cada localidad por la gestión de la página web.

Estos días los afortunados que lograron entradas la semana pasada han podido ir al teatro y aportan varios consejos para mejorar las posibilidades de conseguir entradas para el concurso de murgas. Por ejemplo, es importante tener una buena conexión a Internet para entrar rápido en la cola virtual. También estar pendiente antes de las 10.00 horas, porque esta cola se abrió antes de la hora en punto.

Es básico no refrescar la página una vez que estén en la cola porque se pierde el puesto. También acceder directamente a a la venta de entradas de Ibercaja, no por la web del Consistorio porque puede bloquearse.

Una vez dentro, los afortunados que quedaron primeros en la cola virtual pudieron conseguir entradas en apenas dos minutos. Además, una vez dentro, es posible comprar para varios días. Es decir, que los que tienen suerte y entran rápido tienen prioridad en varios días, por lo que hay menos localidades para los que se quedan detrás en la cola.