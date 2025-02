Cómo conseguir entradas para el concurso de murgas del Carnaval de Badajoz 2024 desde este viernes

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 18 de enero 2024, 12:09 Comenta Compartir

Se acabaron las colas. El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido vender por Internet todas las entradas para el concurso de murgas del Carnaval de Badajoz 2024. Será a través de una nueva plataforma, la de la entidad Ibercaja.

En la presentación del programa del Carnaval de Badajoz 2024 el concejal responsable de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, indicó que las entradas se venderían dos días antes de cada fase. Sin embargo, en el caso de las preliminares serán cuatro días antes. El concurso arranca el próximo martes 30 de enero y las entrada para las cuatro preliminares se venderán este viernes 26 de enero desde las 10.00 horas. Estarán disponibles en la página de venta de entradas de Ibercaja y además se creará un enlace directo desde la web oficial del Carnaval de Badajoz.

El sistema no será un sorteo, como se hacía hacia ahora, sino que cada persona podrá entrar a la plataforma usando un ordenador y comprar solo dos entradas por cada día. Previsiblemente, cuando se abra la plataforma, muchas personas entrarán a la vez y habrá que esperar una cola virtual para poder adquirirlas si no se agotan.

El concejal delegado de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha asegura que la plataforma de Ibercaja está preparada para grandes eventos y que podrá gestionar la demanda. Hay que recordar que en anteriores ediciones casi 10.000 personas se inscribían para lograr una localidad en el Teatro López de Ayala.

¿Cuándo se podrán comprar las entradas?

La plataforma de venta de entradas estará en la página web oficial del Carnaval de Badajoz. Se abrirá la venta este viernes 26 de enero a las 10.00 horas. Desde ese momento, y hasta que se agoten, se podrán comprar las entradas para las preliminares que serán los días 30 y 31 de enero y 1 y 2 de febrero.

Una vez termine la fase preliminar, se podrán a la venta en la misma plataforma las entradas para las semifinales (que se celebrarán el 5 y 6 de febrero con las 12 murgas mejor clasificadas, la mitad cada día). En concreto la plataforma de venta de entradas se abrirá para vender asientos en las semifinales el 3 de febrero a las 10.00 horas.

Y una vez terminadas las semifinales, el 7 de febrero, miércoles, a las 10.00 horas, se podrán a la venta las entradas para la final del concurso de murgas que será el viernes de Carnaval a las 22.00 horas en su sede habitual, el Teatro López de Ayala.

¿Qué precio tendrán las entradas?

Hace unas semanas el pleno municipal aprobó una normativa para regular el precio de las entradas del concurso de murgas que, hasta el momento no estaba regularizado, como ya ocurrió con las entradas para Ifeba. Sin embargo esta nueva ordenanza aún no ha entrado en vigor, lo que supone un problema para el Ayuntamiento que tendrá que dar de forma gratuita las entradas para preliminares, ya que no puede cobrarlas legalmente.

José Antonio Casablanca ha asegurado que se ha debido a un retraso de publicación de los nuevos precios en el Boletín Oficial de la Provincia. No creen que la ordenanza termine su tramitación antes del día 26 de enero, por lo que todas las preliminares serán gratuitas. En condiciones normales las entradas para esta fase costarían 9 euros en el patio de butacas y 12 en anfiteatro.

Las semifinales, si todo va bien, sí se cobrarán. Costarán 11 euros en el patio de butacas y 14 en anfiteatro. Finalmente las de la final saldrán a 15 euros en patio de butacas y 18 en anfiteatro.

Entradas preliminares del Concurso de Murgas 2024 Patio de butacas: 9€

Anfiteatro: 12€

Entradas semifinales del Concurso de Murgas 2024 Patio de butacas: 11€

Anfiteatro: 14€

Entradas final del Concurso de Murgas 2024 Patio de butacas: 15€

Anfiteatro: 18€

A todos estos precios hay que sumar 0,75 céntimos por entrada que cobrará la plataforma on line por tramitar la venta. Por ejemplo, dos entradas para la final en patio de butacas costarían 36 euros, pero se cobrará 37,5.