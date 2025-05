Este concurso lo vamos a ganar cumplió su amenaza y se hizo con el triunfo en el Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2022. ... Se vivieron momentos muy emocionantes porque este grupo, unión de Los Niños y Los Murallitas, no había logrado ganar.

La victoria fue especialmente emocionante para los miembros de Los Murallitas que no conocían el triunfo. De hecho Chiqui Mendoza le dedicó la victoria a José María García Regaña.

El segundo puesto fue para Al Maridi y sus demonios y la tercera plaza para los artistas de Los Water Closet. El patio de butacas pitó el resto de posiciones. La cuarta posición fue para Marwan y la quinta para Las Chimixurris. El público esperaba más para su coro gospel y mucho más para los sextos, Los Camballotas, que hicieron una gran final.

Vídeo. Los Camballotas en la final arnelas

En la noche de la final las seis competidoras mostraron su mejor cara. Los Camballotas hicieron una actuación redonda. Esta murga no se conforma con la final como premio, pidió más. Sorprendieron con dos pasodobles de nivel sobre las vergüenzas del concurso y los políticos. Fueron capaces de variar su popurrí para sorprender al público y conquistaron al pregonero que incluso se subió al escenario. Esta vez no pudieron huir, la Guardia Civil los detuvo. No se puede defender con más solvencia una final.

Vídeo. Water Closet. arnelas

Los Water Closet tienen tablas y experiencia de sobra para crecerse en la final y es lo que hicieron. Han gustado sus nuevos pasodobles y han logrado más complicidad con el público, que es su fuerte. Se les ha notado mucho más contentos con su actuación que en semifinales. Es un personaje muy divertido que merece ver este Carnaval aunque esta murga no tiene un popurrí tan fuerte como en otras ediciones en las he han logrado reacciones más intensas del público.

Vídeo. Este concurso lo vamos a ganar. arnelas

La tercera posición fue para Este concurso lo vamos a ganar que salió a arriesgar y mereció la pena. Dieron un golpe en la mesa con sus pasodobles y han dejado al público alucinado al cambiar el final del popurrí para que ganase el equipo amarillo y toda la despedida para emocionar a los aficionados tras dos años muy duros de pandemia.

Vídeo. Las Chimixurris arnelas

Tras el descanso llegaron Las Chimixurris. No llegaron el viernes de Carnaval a cumplir expediente. La única murga femenina se ha reivindicado, con humor en uno de sus popurrís, y con seriedad con uno de los pasodobles más críticos contra la Concejalía de Fiestas. Mención aparte merece lo que hacen con sus voces, una obra de arte.

Introdujeron un ingenioso cuplé que, imitando a Este concurso lo vamos a ganar, se han dividido en dos equipos y reivindicado sus posibilidades de victoria. Dijeron que, si ganan, «más de uno se va a rebotar».

Con voces impecables y el mejor decorado de 2022, Marwan no cambió de marcha en la final. Esta murga no ha revolucionado su estilo, aunque ha cumplido una buena final. Su repertorio este año como vagabundos es especialmente crudo y triste. Siempre optan por el sentimiento, pero en este caso es muy oscuro.

Vídeo. Marwan. arnelas

Marwan ha dedicado sus pasodobles al puente de Palmas y a Extremadura como la gran olvidada de España. En sus cuplés ha tratado de hacer humor con el concurso y con el aspecto físico de José María Vergeles.

Vídeo. Al Maridi. arnelas

Finalmente Al Maridi cerró la noche. Tiraron de galones para pelear por premio. Se esperaba que Al Maridi diese un paso al frente y así lo hizo. Sus demonios tuvieron más fuerza en la final. Recordaron al público que son los reyes de las presentaciones y las melodías pegadizas y la mejor música del concurso.

Al Maridi logró dos ovaciones a pesar de enfrentarse al público pasadas las dos y media de la mañana. Fue gracias a sus pasodobles a los emigrantes y a la falta de apoyo al Carnaval. Sus cuplés, sin embargo, no entraron tan bien en el teatro.