El mal tiempo no puede con las ganas de Carnaval en Badajoz

Mesas en San Francisco y traslados a Minayo y San Atón

«Si nos dicen algo, la plegamos y ya está». Así de claro lo tenían los integrantes de uno de los primeros grupos que se instaló en San Francisco pasado el mediodía de ayer y que colocó su mesa plegable frente a la delegación de Hacienda. Junto a ellos, otros carnavaleros utilizaban los bancos de piedra para apoyar la comida y la bebida. «Normalmente traemos mesa, pero este año no dejaban y no la hemos traído, pero vemos los veladores puestos», se quejaban al señalar las mesas de los establecimientos de hostelería. Algunos grupos optaron por cambiar su ubicación habitual y de San Francisco se movieron a las plazas de Minayo y San Atón. «La prohibición era solo para San Francisco, aquí no nos pueden decir nada», apuntaba una surfera frente a las puertas del teatro López de Ayala. «Nos venimos aquí, porque podemos poner mesa, que en San Francisco no nos dejan», indicaban los miembros de un equipo de béisbol situado frente al Hospital Provincial.