Carnaval de Badajoz: Concurso de Murgas: Al Maridi logra su quinta victoria

Al Maridi defiende una buena final

Si algo es Al Maridi es sólido. Esta murga ha defendido una buena final. No muchos los han metido en sus quinielas como ganadores, quizá porque sus chinos no tienen tanto carisma como otros personajes, pero no cometen errores y hay que recordar que tienen cogido el truco al concurso.

Ha resultado raro que se quejen de los resultados del concurso cuando acumulan cuatro victorias. Ellos sabrán a qué luchas se refieren pero su pasodoble sobre la policía, sin embargo, ha sido de lo más crítico del concurso.