Los Lingotes se cuelgan su cuarto oro en Badajoz

Los Lingotes siguen acumulando oro en el desfile del Carnaval de Badajoz. Esta comparsa de Talavera la Real hace honor a su nombre cada ... Carnaval e incluye el dorado en sus trajes. Cada vez tendrá que poner más oro porque ya son cuatro los triunfos que han conquistado en el desfile de comparsas de Badajoz. Sus egipcios conquistaron al público y al jurado.

El segundo puesto en el desfile de comparsas fue para Caribe con sus zombis y el tercero compartido entre Vaivén, con su sociedad apocalíptica y La Kochera con su homenaje a la movida madrileña.

Pues anda que tú revalidó el título de 2020 como mejor artefacto del desfile con un impresionante barco pirata atacado por un kraken mientras que los mosqueteros de Estaribé se alzaron con el primer puesto en grupos menores.

RESULTADOS EN COMPARSAS DE ADULTOS 1. Los Lingotes.

2. Caribe.

3. El Vaivén y La Kochera.

4. Los Pirulfos.

5. Moracantana.

1 accésit. Lancelot.

2 accésit. Wailuku.

3 accésit. Atahualpa y La Pava and Company.

4 accésit. Aquelarre.

5 accésit. Caretos Salvavidas.

6 accésit. Los Tukanes

7 accésit. Cambalada y Balumba.

8 accésit. Umsuka Imbali.

9 accésit. Marabunta.

10 accésit. Anuva.

11 accésit. Las Monjas.

12 accésit. Saqqora.

13 accésit. Vas como quieres y La Bullanguera.

14 accésit. Shantala.

15 accésit. Donde vamos la liamos.

16 accésit. Los Mismos.

Durante ocho horas Badajoz se olvidó de la pandemia y solo pensó en los egipcios de Los Lingotes, en la movida madrileña de La Kochera, en el steampunk de La Pava, bailó con los Village Peaple de Cambalada y se asustó de los zombis de Caribe. El desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz fue la terapia que la ciudad necesitaba tras dos años muy duros.

El tiempo, el mejor aliado de las comparsas, acompañó. Hizo frío pero lució el sol. Media hora antes del comienzo del pasacalles, las sillas del recorrido llevaban horas ocupadas y el que llegaba tenía que colocarse en quinta fila para ver a las agrupaciones entre un mar de cabezas.

Más corto

El pasacalles arrancó cuando pasaban diez minutos de las doce del mediodía y finalizó pasadas las siete y media. Duró una hora menos de lo habitual. Desfilaban cinco comparsas menos y también hubo menos integrantes en cada grupo. Otro cambio fue que algunos disfraces fueron más sencillos que los años anteriores. Posiblemente la incertidumbre por la pandemia provocó que las agrupaciones optasen por propuestas más accesibles. A pesar de todo hubo un gran nivel y un ambiente de felicidad entre los que lo contemplaron. Había ganas.

Dónde vamos la liamos llegó de Olivenza para abrir el pasacalles. Son punkies con un llamativo gorro en el que su cresta es de colores y con movimiento. Llevan chaqueta de pelo y hombreras muy trabajadas de tachuelas. Un baile con mucha velocidad.

Los Mismos de Guadiana son de la Cosa Nostra. En su traje no falta ningún elemento de la mafia como el dinero una metralleta. Juegan con un periódico en su coreografía Los terceros fueron Stanmajaras. Tradicionalmente está posición la ocupa Colorido sobre ruedas pero no desfilan en 2022. Los de Alconchel van de roqueros, también con cresta y unas hombreras muy originales que incluyen un Cd y clavos. Su coreografía, como no podía ser de otra manera, va a ritmo de rock, por ejemplo, The Final Countdown, de Europe.

Los miembros de Vendaval son seres inmortales del bosque. Su traje es elegante en tonos verdes y dorados con un gorro con cuernos y arco y flechas como complemento de baile.

Desde Talavera la Real llegó Valkerai para embrujar al público. Su traje está inspirado en la religión wicca y coronado por un gran gorro con mucho movimiento. Les da mucho juego una capa que se quitan y convierten en complemento de baile.

La Bullanguera desfiló este Carnaval más reivindicativa que nunca. Son una manifestación del orgullo por lo que el arcoíris es protagonista, incluida si capa. Un traje muy lucido al sol que incluye un homenaje a Nueva York donde comenzaron las manifestaciones en los 70. Llevan a la estatua de la libertad en su gorro.

Por su parte, Shantala, de Pueblonuevo, homenajeó a Mexico. Destacó su maquillaje dorado. En novena posición desfilaron Los Legendario en su primera participación en Badajoz. Los de Quintana de la Serena demostraron un gran nivel con sus zíngaras. El traje está muy trabajado y lleno de detalles. Tras ellos fue el turno de Montihuakán. Los de Montijo montaron su particular fiesta de la cerveza, con mucha alegría. Su complemento de baile es una jarra de cerveza que lleva líquido.

Themba llegó precedida de una espectacular estandarte con un muñeco vudú, a juego con su temática. Tras ellos pasó Aquelarre desde Aceuchal. Su disfraz homenajea al grupo Abba con su mítico traje de pata de elegante. Tienen mucho moviendo y brillo y llevan un gorro en forma de piano con una bola de discoteca. Sus bailes incluyen un cambio de traje al colocarse un chaleco.

Los Pirulfos, de Barbaño, llamaron la atención por su abundante número y su coreografía, muy aplaudida. Fue al ritmo de los 90, la década a la que dedican sus traje. Incluye elementos como el cubo de rubik o el walkman.

También recibió muchos aplausos la propuesta de Cambalada sobre los Village Peaple. Su traje mezcla elementos del indio, el obrero, el policia y el marinero, personajes que también recrean en sus bailes. Está coronado por un penacho de plumas con mucho brillo y se abren una media capa para mostrar una bandera brillante del orgullo.

En este 2022 Dekebais son exploradores con un detallado maquillaje de tigre. «Por ahí me han dicho que han visto un guacamayo», «¿Donde está la selva?» iban preguntando al público mientras miraban un mapa de Badajoz. Causó furor una bicicleta que han convertido en un cuatro por cuatro. Los Pío Pío son roqueros. Llevan una sencilla chaqueta sobre ropa de cuero y juegan con pañuelos. Sus cadenas dan movimiento. Tarakanova de Olivenza apostaron por un naranja intenso para recrear a los yorubas cubanos. Llamó la atención la vistosidad de la propuesta y si gorro con elementos caribeños. Su maquillaje lleva cuentas de colores pegadas a su piel.

Muy trabajado el traje del punk rock de Caretos Salvavidas con decenas de elementos de metal, incluso en si maquillaje. Impresiona su gorro en forma de triple cresta.

La comparsa pacense Wailuku celebró su 30 aniversario con un traje inspirado en uno de sus míticos disfraces, de masais. Son una tribu africana pero mezclado con estilo urbano, incluso con vaqueros. Llevan un gorro tradicional y, en conjunto, una propuesta original. Tras ellos llegó desde La Garrovilla 'Los de siempre' con un disfraz dedicado a la música que incluye una capa piano y muchos volantes.

La propia reina acompaña a la propuesta de Moracantana basada en la familia real británica. No faltan las marionetas típicas de esta comparsa como la guarde del Palacio de Buckingham. Moracantana recreó incluso la niebla de Londres en una propuesta de las más aplaudidas por el público. Los colores de la bandera les dieron juego, tienen una capa espectacular y una pamela-corona.

Balumba también tiene una propuesta muy original. Su traje se basa en la película Ga'Hoole, la leyenda de los guardianes. En su disfraz se mezclan los personajes como el búho y la tortuga. Gustó mucho su colorido y su complemento de baile, un mapa de Badajoz. También tiene un colorido muy alegre la propuesta de Los Desertores inspirada en Bollywood. Desde Valdelacalzada llegó otra manifestación del orgullo gay. Marabunta desfiló con esta reivindicación, realizando la bandera arcoíris con pañuelos y con la canción del pregonero del Carnaval de Badajoz «Me da igual, me encanta» en sus bailes.

Tras la pandemia, El Vaivén ha imaginado una sociedad postapocaliptica con un traje que incluye luces y un gorro que llega hasta la cara a modo de máscara y que les ha valido el tercer premio. Les precede un estandarte que han convertido en un homenaje a los sanitarios, los profesores y los servicios esenciales que han sostenidos a los afectados por la pandemia.

Un traje de inspiración flamenca es la propuesta de Atahualpa que, acorde a su estilo, tuvo muchos movimientos de este arte. Usaron palos y abanicos en su coreografía.

Los Makumbas de Barcarrota participaron con una 'urban party'. Incluye una gorra con cresta y muchos flecos para dar movimiento.

Un año más La Kochera fue de las comparsas favoritas del público este Carnaval de Badajoz, especialmente por sus bailes, y logró el tercero compartido. Si en 2020 conquistaron él pasacalles como coro gospel, este año usan el ritmo de la movida madrileña. Maquillaje, Salta conmigo o Chiquilla para levantar a los asistentes. Su traje lleva trasparencias y colores fluorescentes. Muy original el complemento de baile de La Kochera, gomas para hacer ejercicio.

Achiweyba optó por un traje moderno con ropa deportiva, mucho oro y emblemas pop como Bob Esponja. Vas como quieres, de Puebla de la Calzada, son alpinistas y su estandarte es una montaña que ha escalado una de sus componentes. Su propuesta tiene muchos detalles divertidos. Los Infectos Acelerados, como cazafantasmas, se quitan su gorro para usarlo como pistola otra los espectros. Tienen un disfraz divertido. Su carro de instrumentos recrea el coche de la película.

Meraki, de Valdebotoa, también optó por una película, Harry Potter. Llevan el traje de la academia de magia con los distintos emblemas y el sombrero seleccionador. En su coreografía usan escobas para imitar el juego del quiddicht. De Mérida se desplazaron un año más Los Lorolos. Son payasos con un traje muy alegre y unos paraguas como complemento de baile. Animan la coreografía haciendo sonidos con una bocina. Y una película más proyecto Saqqora. Los de La Garrovilla desfilaron con el traje de Cruella de Ville en la última película sobre la mala de 101 dálmatas. Un disfraz muy logrado con coreografía roquera.

Los Caprichosos de Quintana de la Serena optaron por un montaje de inspiración árabe con turbante y velo y una capa naranja para romper el conjunto.

Desfilan los ganadores

Los Lingotes de Talavera la Real desfilaron, una vez más, ante ovaciones del público. Los asistentes pronosticaron con sus aplausos lo que confirmó el jurado horas después. Son egipcios y, como siempre, sorprendentes. Combinan el dorado con plumas blancas y azules en su gorro, en la coreografía se las quitan y las usan como abanicos. Además usan telas rojas y humo rojo para aumentar el contraste. Recrean una corte imperial egipcia con todo detalle y lujo.

Tras ellos pasó un escorpión estilo roquero de Achiquitú que este año combina el negro con los colores fluorescentes y palos metálicos para hacer sonido en sus bailes. La Pava and Company de Torremejía llamó la atención con su cuidado vestuario de steampunk, con estilo medieval. Lo más aplaudido, sin embargo, fue su coreografía que incluye juegos con sillas y telas.

A continuación Caribe hizo su particular homenaje al videoclip Thriller, de Michael Jackson. Son zombis e imitan los movimientos del baile. Lo más impactante son las interpretaciones, más de un espectador se llevó un sobresalto pensando que se llevaba un mordisco. Su maquillaje está muy logrado y en sus bailes lanzan polvo a modo de ceniza. Un gran espectáculo que les valió el segundo puesto.

También apuesta por el espectáculo Lancelot que es un cabaret en 2022. Llevan un traje con vuelo que les sirve para bailar al estilo can can. Su maquillaje incluye plumas pegadas en su rostro. Anuva, por su parte, son el ejército marino de la ciudad perdida de Atlantis.

Los Tukanes se inspiran en Agrabah en este 2022. Los de Alange usaron música de la película Aladin y su estandarte fue una enorme lámpara maravillosa con un genio que concedió el deseo de recuperar el Carnaval. Lo más especial, sin embargo, fueron sus telas. Como es habitual en una de las comparsas más premiadas, Las Monjas de Torremejía gustaron y mucho. También como es su costumbre apostaron por un disfraz doble combinando dos estilos, en este caso, un luchador japonés y un uniforme deportivo. Sus movimientos mezclaban los de una pelea de sable y un videojuego. En su coreografía contaron con un dragón movido por su bailarines.

Cerró la categoría de comparsas Umsuka Imbali como soldados con un gran montaje que incluye un tanque como estandarte y una lona de camuflaje en su baile. Les siguieron Los Superkk de indús y Batala Badajoz.