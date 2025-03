La comparsa La Kochera abandona la Falcap aunque sí desfilará en el Carnaval

Una de las comparsas favoritas del público, La Kochera, ha anunciado que abandona la Falcap aunque han asegurado que sí desfilará en el Carnaval de Badajoz ... .

La agrupación de Puebla de la Calzada ha especificado en un comunicado de prensa que los integrantes han llegado a esta decisión tras «un período de reflexión y diálogo interno». «A lo largo de los años, hemos compartido visiones y objetivos que han sido la base de nuestro compromiso, pero lamentablemente, hemos llegado a un punto en el que nuestras diferencias de opinión en asuntos fundamentales nos impiden continuar trabajando juntos de manera efectiva», especifican.

Cabe recordar que La Kochera no pudo puntuar en el desfile de Badajoz que se desarrolló este año por llevar dos disfraces distintos. La comparsa fue informada de que no cumplían con las bases del concurso, por lo que no pudieron optar a los galardones. Esto supuso la pérdida de la ayuda por participar en el pasacalles pacense de la última edición del Carnaval. La Kochera desfiló como indios y vaqueros de juguete.

«Reconocemos y valoramos la importancia de la federación en la promoción del carnaval y en la unidad de los grupos de nuestra región. Apreciamos el tiempo que hemos pasado juntos y los esfuerzos conjuntos que hemos realizado para enriquecer esta tradición», han manifestado. «Nuestra retirada no debe interpretarse como una crítica, sino como el resultado de una evolución natural en nuestras perspectivas y enfoques», han agregado.

El grupo de Puebla de la Calzada ha agradecido a la federación por «su apoyo constante, amistad y colaboración a lo largo de los años. Nuestro tiempo aquí ha sido un regalo invaluable y estamos seguros de que seguiremos encontrándonos en futuras celebraciones de carnaval y eventos relacionados», señalan.

Desde La Kochera aseguran que seguirán apoyando y colaborando con el Carnaval de Badajoz. «Aunque estamos diciendo adiós a esta etapa, queremos que sepan que llevaremos con nosotros los recuerdos y las experiencias compartidas en nuestros corazones. Seguiremos siendo embajadores del espíritu del carnaval y siempre estaremos dispuestos a colaborar en futuros proyectos que promuevan la alegría y la creatividad que amamos», concluyen.