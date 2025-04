Carnaval de Badajoz: La comparsa La Kochera no podrá puntuar en el desfile por llevar dos disfraces distintos

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 16 de febrero 2023 | Actualizado 17/02/2023 11:18h. Comenta Compartir

Una de las comparsas favoritas del público, La Kochera, no podrá ganar el desfile de 2023. Los responsables de esta agrupación han sido informados de ... que no cumplen con las bases del concurso, por lo que no podrán optar a galardones. También perderán la ayuda por participar en el pasacalles pacense. El problema es que este domingo sus componentes van a desfilar con dos disfraces distintos.

Hasta hace unos años era habitual que, dentro de una misma comparsa, hubiese disfraces distintos, por ejemplo los distintos personajes de Star Wars o el lobo y Caperucita, En 2017 cambiaron las bases y especificaron que todos los miembros del grupo de baile debían llevar el mismo traje, salvo pequeñas variaciones. La Kochera en 2023 quiere desfilar como indios y vaqueros de juguete. Se trata de un homenaje a la infancia, según explica el presidente de la agrupación, Paco Aunión, que justifica que solo tiene sentido representando los dos tipos de juguetes para que interactúen. Noticia Relacionada Badajoz afronta el primer Carnaval de diez días: qué hacer desde hoy En concreto el punto cuarto de las bases establece que «entre el estandarte y el último músico todos los miembros de la comparsa llevarán el mismo traje con las excepciones que se detallan a continuación: pequeñas variaciones en trajes tales como el mismo con pantalón y falda, el mismo con distintos gorros o misma confección con distinto color». Según explica Aunión esperaban que su propuesta pudiese suponer una sanción, pero es más grave. Las bases no establecen una penalización para estos casos, eso supone, «que no se nos considera comparsa y, aunque nos valoren, no podrían incluirnos en la lista de premiados», se lamenta. Paco Aunión reconoce que están disgustados y cree que este tipo de normas tan estrictas no beneficia al certamen. «Nosotros lo que queremos es hacer nuestro show y que la gente disfrute». Hace unos meses incluso se reunieron con responsables del Ayuntamiento de Badajoz para tratar de encontrar una solución. les propusieron que mezclasen sus trajes distintos para poder competir, pero decidieron que no para mantener el juego que quieren representar. Una comparsa especial La Kochera es una comparsa muy querida por el público. Tiene un estilo distinto y algunas de sus propuestas son inolvidables, como su victoria como coro góspel. Fue el tercer triunfo tras ganar como militares y cabaret. Su propuesta suele ser llevar disfraces más cómodos que permiten a su cuerpo de baile dar más espectáculo. El año pasado fueron terceros como movida madrileña. Sus bailes llamaron tanto la atención que les llamaron para participar en el desfile del Orgullo Gay de Madrid. A pesar de la polémica, el responsable de La Kochera asegura que desfilarán «con toda la ilusión y la energía del mundo» y que esperan que el público disfrute con sus indios y vaqueros. La comparsa distribuirá un comunicado, eso sí, explicando el problema y reivindicando mayor libertad en su categoría. «Nuestro desfile está en peligro desde hace varios años. Un grupo de dirigentes de forma sibilina van cambiando y creando normas limitando la evolución o mermando el espectáculo», indican.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión