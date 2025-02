El Ayuntamiento de Badajoz pretende ampliar el Carnaval de calle a San Atón y el Paseo Fluvial

Badajoz tendrá un paseo de la fama del Carnaval

En 2023, por primera vez, el Carnaval de Badajoz se amplió a dos fines de semana. El acto central de la segunda semana fue una gala de entrega de premios de los distintos concursos. La idea era celebrarla el segundo sábado en el Auditorio Ricardo Carapeto. La lluvia obligó a trasladarla a Ifeba y la organización no gustó a los carnavaleros, que incluso abuchearon a los responsables municipales durante este evento. En este 2024 el Consistorio retoma la idea, pero con la intención de mejorarla. No será una gala tan larga porque se limitará a los principales premios y contará con producción para mayor calidad. También se retransmitirá para los que no puedan seguirla en directo. Con el objetivo de que sea más corta, los premios comenzarán a entregarse ese sábado en el Parque Infantil desde las 14.00 horas, pero será a las 18.00 horas cuando arrancará la gala, que se centrará en los galardones más destacados. El objetivo del Consistorio es que los carnavaleros estén en los alrededores, tanto en el parque como en el Paseo Fluvial. En caso de lluvia, anunció ayer en concejal, no se trasladará la gala. Si no es mucho, se mantendrá y si es imposible hacerla, se cancelará.