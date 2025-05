Womad y la Junta negocian el regreso del festival a Cáceres en mayo de 2022

Desde mayo de 2019 no se escucha en Cáceres el sonido de los tambores y los conciertos ni se ve la Plaza Mayor llena hasta ... la bandera de gente con ganas de divertirse. El festival Womad lleva dos ediciones en silencio, pero ya se están dando los pasos para que pueda retomarse de nuevo esta cita, que este año hubiera cumplido su 30 aniversario pero que no pudo llegar a celebrar ni la edición 29 en 2020.

La consejera de Cultura, Nuria Flores, confirmó a este diario su voluntad de que pueda desarrollarse el Womad en sus fechas habituales, en mayo de 2022. Indicó también que tienen que negociarse algunos asuntos para retomar este acontecimiento, que cuenta con unos 420.000 euros de presupuesto por edición.

Según ha sabido este diario la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre la Consejería de Cultura y la representante de Womad España, Dania Dévora, en la que se abordarán todos los asuntos referentes a esta cita de masas, una de las más longevas de la ciudad. El más importante es la firma del contrato, que quedó en suspenso por la irrupción de la pandemia y las medidas restrictivas.

El 17 de marzo de 2020 tenía que haberse firmado un contrato que garantizaba la celebración de Womad por cuatro años, hasta 2023, por un importe total total de 1.408.959 euros. Era la culminación de un proceso de negociaciones que se lleva a cabo cada vez que toca renovar las condiciones que regirán cada nuevo periodo. Pero esos documentos se quedaron sin rubricar y el 19 de marzo se anunció la suspensión del festival para 2020. Sin contrato de por medio, no había ningún tipo de compromiso económico con la organización.

Más allá de las negociaciones que quedan por delante, a Dania Dévora las declaraciones de la consejera de Cultura le suenan bien, aunque se mantiene a la espera. «Estoy muy expectante con la reunión a la que he sido convocada, hasta ahora no ha habido otra comunicación, solo las declaraciones que se han hecho ante la prensa», señala Dévora, que precisa que la ha convocado la consejera de Cultura. Se trata de una reunión presencial a la que la organización acude para escuchar la propuesta de Cultura. «Entendemos que la relación es magnífica y creemos que existe un compromiso social, hay un compromiso no con Womad, sino con el público y con lo que significa para la ciudad de Cáceres». En conversación con este diario tanto Nuria Flores como el alcalde Luis Salaya aludieron esa relación estrecha entre la ciudadanía y este festival que hace prácticamente indisoluble el vínculo.

Programa alternativa

También fue en marzo, pero en 2021, cuando se anunció que este año tampoco habría edición de Womad, y que el presupuesto empleado se destinaría a un amplio programa cultural que se extendería desde el mes de abril hasta diciembre. Ya solo queda un concierto, el de Mayumaná el próximo día 17, para poner el broche definitivo a esta cita, cuyo desarrollo ha satisfecho al sector cultural de la región, para quien supuso una especie de pulmón de oxígeno en un momento de duras restricciones para el mundo del espectáculo. Entre este colectivo hay voces que desde hace tiempo se habla de darle «una vuelta» al formato del Womad, cuestionado hace tiempo por prácticas como las de los botellones masivos.

En Las Palmas de Gran Canaria se acaba de celebrar el Womad en sus fechas originales: noviembre. En 2020 se intentó, pero finalmente no pudo llevarse a cabo por la situación de la pandemia. Dévora intentó para Cáceres ofrecer este año algún formato alternativo para poder llevar a cabo conciertos con aforos más limitados o en otros espacios, pero finalmente el Consorcio Gran Teatro apostó por dedicar el presupuesto a Cáceres Cultura.

Cáceres lleva, pues, dos años sin los beneficios ni los inconvenientes del Womad. Ni el Ayuntamiento, ni la Consejería de Cultura ni la propia organización Womad han elaborado estudios sobre el impacto económico en la ciudad, a pesar de haberse cuestionado en no pocas ocasiones su coste económico y sus beneficios. Unas 10.000 personas suelen llenar la Plaza Mayor y la Parte Antigua durante los días de los conciertos y unas 100.000 se movían por todos los espacios durante todo el fin de semana.

Todo a la espera, pues, para que pueda retomarse una cita que parecía eterna pero que una pandemia se ha llevado temporalmente por delante y celebrar, por fin, esa 29 edición que tuvo que ser suspendida en aquel funesto año 2020.