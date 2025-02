El Womad de Cáceres inspira a un nuevo festival en Bolivia

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 8 de octubre 2023, 08:04 Comenta Compartir

El gestor cultural cacereño Marce Solís acaba de llegar de Bolivia, en donde ha estado un mes trabajando como voluntario experto en cultura. Ha ido a Tarija, una ciudad de 300.000 habitantes que se encuentra al sur del país, cerca de la frontera con Argentina.

«Llevo dos años yendo a Bolivia, y me ha hecho mucha ilusión porque es la primera vez que en Bolivia pedían un técnico en cultura, en un país con problemas económicos piden otros técnicos, pero han visto la necesidad de mejorar en la oferta cultural», afirma Marce Solís, que cree que la cultura no es una actividad del tiempo libre, sino que es lo que hace libre a los hombres. «La cultura y la solidaridad son la mejores herramientas para lograr un mundo más justo», recalca, a la vez que señala que la cultura puede ayudar a salir del hambre.

Él ha ido a Bolivia trabajando en cooperación internacional en material cultural con Felcode (Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo), que financia proyectos de solidaridad y cooperación en los países en vías de desarrollo, proyectos de sensibilización y, si hace falta, campañas de emergencia.

«La primera vez que fui –afirma–, me encargué de realizar un amplio diagnóstico sobre los centros culturales y la actividad de los artistas y responsables culturales privados de la ciudad con el fin de fortalecerlos. Este año 2023 he participado primero siendo ponente en un congreso en la Universidad sobre cultura y turismo. Uno de los trabajos que he realizado ha sido poner en marcha un festival en Tarija, que será dentro de unos días, en noviembre».

Marce Solís tiene gran experiencia en realizar festivales, él ha sido impulsor y primer director del Festival de Womad de Cáceres. Y del Womad ha hablado en Bolivia. «Lo he puesto de ejemplo a seguir en los primeros años del festival en Cáceres, cuando era más importante la cultura que el dinero –dice–. Los primeros fueron los mejores, no ahora que el Womad se ha convertido en un gran botellón. Es una pena que cuando se presentan ahora los festivales se habla del dinero, del dinero que va a dejar un festival en la ciudad. Se habla más de dinero que de cultura. Hay que tener claro que la cultura es algo más importante que dinero para los empresarios».

De sus contactos en Bolivia destaca que allí la cultura está centrada en el folklore, en la música de raíces, en los trajes típicos; pero hay poco teatro, poco cómic, poesía, películas o música alternativa.

«El festival de noviembre es de artistas emergentes, de música, teatro, poesía... Serán los ganadores de un concurso municipal –explica Marce Solís–, y se pretende que la gente vaya a ver las actuaciones pero que también se realice en un espacio desconocido para la mayoría y que pueda ser interesante».

Ampliar Reunión con interesados en actividades de teatro. HOY

Cuenta que buscando espacios singulares para el festival ocurrió algo curioso: «Alguien nos comentó que en la ciudad había un teatro de estilo romano al aire libre y abandonado. Buscando en Google Maps lo encontramos. Era un hallazgo increíble. Poca gente sabía de su existencia. Está en las afueras de la ciudad y es difícil el acceso por la vegetación; pero cuando logramos entrar descubrimos una verdadera joya escénica en perfecto estado con capacidad para 1.200 espectadores y con una acústica impecable».

El teatro se había construido hacía unos 14 años y nunca se había inaugurado. «Son de esas obras increíbles, que se gasta mucho dinero en ellas y luego caen en el olvido».

Solís espera que el festival sea un éxito para poder tener continuidad. «El de este año es una edición piloto, yo les he dicho que tienen que buscar a un artista conocido que apadrine esta primera edición y pueda atraer a gente. El tema de los festivales es de los que más me apasionan en mi trabajo y por eso lo estoy disfrutando muchísimo». También ha estado con artistas potenciando que plasmen en sus creaciones, en sus obras de teatro, las situaciones que viven cada día. Insistiendo en el teatro social como referencia de una situación real que se busca cambiar.

Temas

Teatros

Womad

Bolivia

Argentina

Cáceres

Arte