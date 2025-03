La voz de Jon Nieve llena de épica el encendido navideño de Cáceres

La Navidad es sinónimo de villancicos, regalos, comilonas y deseos de paz, pero este viernes, en Cáceres, el arranque de este periodo ha tenido ... una voz muy particular, la de Jon Nieve, Jon Snow en inglés, el protagonista de Juego de Tronos, la serie que se rodó parcialmente en Cáceres, igual que La casa del dragón. Este fin de semana se celebra en la ciudad el II encuentro City of Dragons y Eduardo Bosch, el actor que dobla a Nieve, ha sido el encargado de dar la bienvenida a este periodo de luces y de ilusión cuyo arranque se ha adelantado una semana respecto al año pasado. En un alarde de imaginación se ha logrado mezclar dos elementos en principio sin nada en común, una serie de épica medieval y la blanca Navidad. Y ha funcionado.

A las siete y media de la tarde en punto, y tras la llegada con antorchas de un grupo de figurantes hasta los soportales del Ayuntamiento la voz característica de Nieve ha llenado la Plaza. «No vengo a luchar, estoy aquí para traer luz y paz a la ciudad, el invierno siempre está cerca pero pero esta noche vamos a encender un resplandor». Después de estas palabras ha empezado la cuenta atrás, con números proyectados sobre la Torre de la Yerba. Del 15 al cero la multitud ha entonado los números y el árbol luminoso transitable se ha encendido, igual que la mayor parte de las luces instaladas en la ciudad. Este año se ha sustituido la estrella de gran tamaño de la Plaza por un abeto de 20 metros de altura.

Además de Nieve ha habido nieve. Cuatro cañones han lanzado desde el balcón del Ayuntamiento blancos copos de nieve artificial que han simulado la estampa más típica de la Navidad, a pesar de que esta noche sobran en Cáceres los abrigos, ya que la temperatura roza los 20 grados.

Ampliar Eduardo Bosch, el actor que dobla a Jon Nieve, protagonista de Juego de Tronos. Jorge Rey

Hay un clásico navideño que nunca falta y es la canción que popularizó María Carey, 'All I want for Christmas is you'. Ha sonado también esta noche, interpretada por el grupo 'Cereswind', una formación de músicos callejeros que ha tocado una selección de temas para amenizar el momento.

La ciudad cuenta en estas fechas con 1,2 millones de luces LED, con arcos, guirnaldas y textos luminosos con mensajes renovados que han llegado a nuevos espacios públicos como la avenida de Portugal, Vistahermosa, la Urbanización Macondo, Nueva Ciudad, Casa Plata, Maltravieso o El Perú. La iluminación se relaciona con la potenciación del comercio local y por ello en Gómez Becerra, Rodríguez Moñino y San Juan hay motivos singulares en 3D con un photocall que permitirá hacerse fotografías a los cacereños y turistas que acudan a esas vías.