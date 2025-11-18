Vox plantea que los colegios tengan una jornada sobre los conquistadores extremeños

Redacción CÁCERES. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha registrado una moción que se debatirá en el Pleno del jueves, en la que solicita a la consejería de Educación que el 8 de noviembre sea reconocido como celebración pedagógica en todos los centros educativos de la región, «en recuerdo y homenaje a los conquistadores extremeños que protagonizaron la hazaña heroica del Descubrimiento de América».

La fecha elegida tiene un gran valor simbólico, ya que el 8 de noviembre de 1519 se produjo el encuentro en Tenochtitlan entre el conquistador Hernán Cortés, natural de Medellín (Badajoz), y el emperador mexica Moctezuma II. «Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia universal y refleja el inicio de los lazos históricos, culturales y lingüísticos que hoy unen a España con los pueblos hispanoamericanos», indican en la moción.