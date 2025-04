Vox descarta apoyar los presupuestos de Cáceres por el acercamiento de Mateos al PSOE

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha afirmado este martes que el gobierno local de Rafael ... Mateos «prefiere pactar con el PSOE» antes de negociar unos futuros presupuestos municipales para 2025 con Vox, formación que dio su apoyo a las cuentas de 2024 que el PP sacó adelante pero que, en esta ocasión, se aleja de un posible acuerdo entre ambos partidos.

Gutiérrez ha afirmado que el PP ha llevado «en los últimos meses» una «deriva alarmante» y ahora, «el equipo de gobierno antepone el apoyo, aunque de forma velada, pero apoyo en definitiva, a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura», lo que para Vox es «un ejemplo de que prefiere las políticas sectarias, partidistas e ideológicas del PSOE, para comprar su voluntad y así poder sacar adelante los presupuestos municipales».

«El Gobierno local, en lugar de negociar, sí, negociar, porque no se ha negociado nada de nada con nuestra formación, y pensar en aprobar medidas y propuestas concretas para mejorar el día a día de los cacereños, ha preferido ceder a las exigencias que le hace el PSOE», ha espetado.

Considera que con el mantenimiento de la citada ley «se seguirá tergiversando la historia reciente» y «se borrarán de nuestra ciudad elementos integrados en nuestras calles y plazas que son verdaderos vestigios de nuestro pasado reciente», añade.

Cruz de los Caídos

A este respecto, Eduardo Gutiérrez asevera que la Cruz de los Caídos se encuentra entre esos vestigios «y según declaró no hace mucho el propio alcalde, su demolición o traslado no era prioritario y no había ninguna demanda social que así lo acreditase».

«Aclárese señor Mateos -prosigue-, o se apoya acabar con la ubicación actual de la Cruz de los Caídos o se lucha por mantenerla, pero no puede jugar a dos bandas y desde luego en Vox lo tenemos muy claro, lucharemos por defender nuestro pasado y permitir que el relato que se redacte de cara al futuro sea el real, buscando la concordia entre todos los ciudadanos, sin revanchismos, sin odios y sin medias verdades».

A juicio de Gutiérrez, «desgraciadamente, el PP ha preferido inclinarse ante el PSOE a mostrar un apoyo firme y decidido a la vida, estableciendo diferencias entre los ciudadanos que quieran verse beneficiados con la medida que presentamos de apoyo a la natalidad, ya que dependiendo del mes en que vino al mundo una nueva vida, su familia pudo acogerse a esa ayuda o no».

«Es una pena que por no haber querido negociar con Vox, la ciudad vaya a carecer de las actuaciones y mejoras que necesita, así como de las infraestructuras y apoyo a iniciativas que redunden en la mejora de la economía de la ciudad; en definitiva, el PP ha preferido la ideología de izquierdas a las medidas efectivas para dar un verdadero impulso a Cáceres», ha concluido el portavoz.