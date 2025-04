Inician la tramitación del presupuesto de Cáceres, que irá a pleno en febrero

La tramitación del presupuesto municipal de 2025, pendiente de aprobación, da sus primeros pasos. El portavoz municipal y concejal de Economía en el Ayuntamiento ... de Cáceres, Ángel Orgaz, anunció este viernes la «inminente» convocatoria del Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) para aprobar el presupuesto de este organismo autónomo, como paso inicial a la tramitación de las cuentas generales del Consistorio cacereño.

Orgaz apuntó que el próximo lunes, como muy tarde, se convocará el Consejo Rector del IMAS. Comenzará entonces un proceso que vendrá seguido, a continuación, de la reunión de la Comisión de Economía y más tarde de la convocatoria del pleno extraordinario que, por los plazos administrativos que se barajan, podría celebrarse a principios de febrero, según calculó el edil.

Orgaz no desveló, a preguntas de los periodistas, con qué apoyos cuenta el Partido Popular a día de hoy para sacar adelante sus cuentas, en el caso de que ya haya llegado a acuerdos con la oposición. Pero sí destacó que los presupuestos incluyen propuestas de los tres grupos, del PSOE, Unidas Podemos y Vox.

«Quizá a los propios grupos les ha sorprendido que haya una negociación abierta con todos a la vez», señala el edil de Economía

El Consejo Rector del IMAS de la próxima semana marcará el punto de partida del proceso para aprobar las cuentas

«El borrador se presentó antes de que terminara el año y se facilitó ese mismo borrador a los tres grupos municipales de la oposición. Ellos han hecho sugerencias, que ya las contenía el propio borrador, fruto de las negociaciones previas. Y otras que no contenía el borrador se han incorporado con posterioridad. Esa incorporación de las nuevas propuestas se les ha comunicado a los grupos municipales», expuso el concejal de Economía.

«La voluntad de diálogo –prosiguió– ha estado abierta siempre y con todos los grupos. Y esto, a lo mejor, puede resultar llamativo. Y quizás a los propios grupos les ha sorprendido que haya una negociación abierta con todos a la vez, pero nosotros hemos hecho lo que considerábamos que era bueno».

«Las cuentas se van a llevar al pleno sí o sí», dijo Orgaz. Hoy por hoy todavía no ha trascendido si los populares contarán con el sí de Vox o con la abstención del PSOE para ver aprobado su presupuesto. «Llevar los presupuestos a pleno es la responsabilidad dentro de un gobierno. Tienes la obligación de presentar el borrador a pleno. No lo llevaríamos si no hubiera habido un proceso de escucha ni de diálogo. Pero, una vez hecho ese proceso, creo que es más necesario que nunca que vaya a pleno», dijo.

Escucha activa

Orgaz presumió de haber capitaneado «un proceso de diálogo muy amplio y de escucha activa muy amplia». «Se ha buscado siempre que Cáceres cuente con un presupuesto para 2025. El gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer», concluyó en referencia al ejecutivo local.

El Partido Popular presentó el pasado 18 de diciembre las líneas maestras del borrador de presupuestos de 2025. Mientras se somete a votación, Rafael Mateos ha firmado la prórroga del presupuesto de 2024.

El presupuesto para 2025, según el borrador, se acerca a los 85 millones de euros, con 84.970.042 euros exactamente. En 2024 superó los 78 millones. Son 5,9 millones más, lo que significa un incremento del 7,5 por ciento. Y recoge 1,39 millones de euros para el edificio de las Trinitarias y medio millón para suelo industrial, entre otras intervenciones.