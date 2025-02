Vivienda pública, la red de aseos y el plan de Las 300, en el aire si no hay presupuesto en Cáceres

El PSOE dice que no hay nada cerrado, ni en un sentido ni en otro, que hay que seguir negociando. El presupuesto municipal ya ha caído en dos flancos, tumbado por la oposición al PP en bloque tanto en el consejo rector del IMAS ... como en la comisión de Economía. El equipo de Gobierno local daba por hecha la abstención de los socialistas hace menos de dos semanas tras aceptar financiar por completo, el 50 por ciento de las bonificaciones del autobús. De esa forma el documento para 2025 cogía forma con ese apoyo implícito que, ahora, los socialistas precisan. Quieren un compromiso «expreso», detalla su portavoz, Belén Fernández. Pese a ello, el borrador de las cuentas para este año se llevará a pleno el jueves y los grupos municipales deberán pronunciarse.

Están en el aire las partidas del capítulo seis, el de inversiones reales. Si el presupuesto no sale adelante decaen compromisos como la depuradora de Rincón de Ballesteros, con 80.000 euros; la renovación del alumbrado en varias calles por otros 200.000; la red de baños públicos y, en general, las propuestas que presentaron los vecinos y fueron acordadas en el Consejo de Participación con los presupuestos participativos. También se caen, y obligan a abrir modificaciones de crédito o suplementos para habilitar partidas, el plan de accesibilidad de Las 300, con 120.000 euros, o la sede vecinal de Residencial Universidad.

Paradójicamente, un 'no' del PSOE supondría que algunas de sus propias propuestas no se materialicen. En las cuentas están las ayudas al alquiler (50.000 euros), la adquisición del edificio de las Trinitarias para usos residenciales, entre otros; o la disposición de suelo industrial en metálico, con medio millón. Sin un presupuesto aprobado, seguir adelante con proyectos como esos obliga a ir paso a paso, a buscar fórmulas y negociar.

La portavoz ,Belén Fernández, ha negado que hayan saltado 'puentes' o que se trate de simple 'postureo' esa exigencia de un «compromiso expreso». En el PSOE cacereño no todas las voces coinciden en la misma dirección, la de que haya que facilitar las cuentas con una abstención.

Pero por acción u omisión, los socialistas decidirán. Si no sale el presupuesto que han negociado ahora, se mantendrá el que apoyó Vox antes. Sin acuerdo, rige la prórroga que establece la continuidad de las 'cuentas de Vox'. El que se prolonga sería de 78,8 millones en ingresos. Pero no se trata de un presupuesto completo ya que por exigencia legal incluye un tijeretazo de algo más de 6,5 millones. Ángel Orgaz, portavoz municipal, precisa: «Las inversiones no se prorrogan. No es la situación ideal, pero trabajaremos para que la ciudad no se quede parada», viene a decir.

El concejal de Economía ha recordado que las inversiones no son prorrogables, de ahí que se apele al voto del PSOE

Hay unas 40 partidas cuyos créditos no pasan de forma automática de un año a otro. No es una decisión política que tome el alcalde. Son partidas «que no resultan prorrogables», reseña la propia resolución oficial de Alcaldía, según el Real Decreto 500/1990 en su artículo 21.2. Se definen como «ajustes a la baja».

Partidas

Decaen 1,5 millones de inversiones en reposición, 885.000 euros para licencias informáticas, los 840.000 euros del plan de sostenibilidad, los 35.000 euros para la Universidad Nacional de Educación a Distancia y otras subvenciones nominativas en Juventud o Cultura o los 45.000 euros de la perrera. El presupuesto de gastos de la prórroga es de 72,4 millones, casi 13 millones menos del que ahora se debate en pleno.

Respecto al mismo, sin un acuerdo quedarían en duda inversiones que aparecen en el borrador. Son 5,1 millones, aunque hay partidas que llegan de otras administraciones como los 700.000 euros de la reforma de Santiago o la subvención externa de 47.000 euros para la nueva sala museo del Palacio de la Isla. El capítulo seis suma algo más de un millón para Las Trinitarias. Es una iniciativa que arrancó con el PSOE en el Ayuntamiento y ahora se puede ver perjudicada por un hipotético voto negativo a las cuentas.

El presupuesto de gastos prorrogado es de 72 millones, casi 13 menos del que irá a pleno

Además, los presupuestos participativos cuentan con un millón de euros en propuestas directas de los vecinos y colectivos. Ahí se incluyen la iluminación de las pasarelas de la Ronda Norte con 60.000 euros; la mejora de la accesibilidad en Llopis Ivorra, con 20.500, la recuperación del Parque Padre Pacífico con 60.000 o los 80.000 euros para zonas infantiles en el Junquillo.

Los baños autolimpiables de la Plaza Mayor y el parque del Príncipe también están en una lista que, sin embargo, sin presupuesto se queda muy afectada. El PSOE, pese a todo, da la impresión de apurar hasta el final una abstención que se niega a anunciar pero que tampoco es sencilla de explicar a la vista del escenario político nacional y autonómico.

Concreción

La comisión de Economía siguió el viernes pasado los mismos pasos del consejo rector del IMAS. Voto negativo de PSOE, UP y Vox. El alcalde, Rafael Mateos, repite que la pelota está en el tejado de la oposición. Con acuerdo o sin él, el borrador irá a pleno, ha reiterado. El PSOE se deja querer. No se fía de que todo quede en buenas intenciones. «Observamos cierta ambigüedad en algunas cuestiones y queremos concretar, por ejemplo en materia de vivienda», sugiere Belén Fernández.

La portavoz socialista reclama un documento de garantías antes de comprometerse con una abstención que, por otro lado, en lo que depende de ella parece probable. Si Cáceres se queda sin presupuestos por el voto del PSOE, a la vez decaen las iniciativas socialistas y se prorroga el presupuesto que en 2024 se pactó con Vox. Es justo lo que los socialistas quieren evitar, aunque ese escenario, mezclado con la política nacional y autonómica lo ha complicado a medida que pasaban los días.

Lo que vendría ahora, sin un presupuesto aprobado para la ciudad, es un estado de incertidumbre en relación a los proyectos que esperan a Cáceres para 2025. Porque no es lo mismo tirar con lo que había, y ni siquiera al completo, que aprobar un documento nuevo que además iba a ser el más alto de la historia de la ciudad, casi 85 millones. Exactamente 84.970.042 euros. Para manejar el día a día municipal el Gobierno, sin cuentas aprobadas, tendría que funcionar a base de generar crédito. Eso no solo alarga la tramitación sino que, según cómo esté en cada momento el termómetro político, supondrá otro contratiempo más para un Ejecutivo que, aunque a veces no lo parezca, se encuentra en minoría.