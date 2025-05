El pleno de presupuestos votará una subida en sueldos en Cáceres de más de 3 millones

El Ayuntamiento ya tiene cerrado su presupuesto para 2025. Las cuentas están listas para debatirse y votarse, primero en comisión de Economía y Hacienda ... este viernes y la próxima semana en pleno. Se mantiene la cifra definitiva que anunció el equipo de Gobierno en su presentación del pasado 18 de diciembre. Desde entonces ha intentado cerrar un acuerdo con el PSOE, para lo que ha hecho hueco en su borrador a las grandes iniciativas que ha presentado el grupo municipal socialista. Entre ellas estaban la retirada de la subvención directa a Red Madre, el refuerzo del autobús urbano, incluida la gratuidad para los mayores de 65 años, las ayudas al alquiler o la apuesta por el desarrollo industrial con la adquisición de suelo. Ese esfuerzo negociador no fue suficiente en la reunión del consejo rector del IMAS del pasado viernes, en el que los grupos de la oposición tumbaron el anteproyecto, con un total de algo más de cuatro millones para el actual ejercicio.

El PP necesita que los socialistas se abstengan si quiere que la ciudad tenga presupuesto. Su portavoz, Belén Fernández, no se cierra a la opción. Más difícil parece que, como sucedió en 2024, Vox apoye un documento que no es el suyo y en el que, por ejemplo, las ayudas a la natalidad se reducen a la mitad. Lo que lleva el Ejecutivo de Rafael Mateos en ese borrador presupuestario es un refuerzo para el transporte público que dota con más de 5,2 millones de euros la aportación municipal para potenciar el servicio, con descuentos, bonificaciones y asumir el déficit que se genera. El pasado año esa cifra estaba por debajo de la mitad, apenas dos millones. Además, la cuentas del Consistorio nacen con deuda cero al no quedar préstamos bancarios pendientes ni estar previsto solicitar créditos.

Las cifras Presupuesto total. 84.970.042€. 7,5% más que en 2024: 78.990.824€

Gastos de personal. El capítulo 1 pasa de 28,8 millones a 32,2. Son 3,37 millones más.

Inversiones. 5,1 millones en el último documento. Hay 700.000 euros de Diputación para la reforma de Santiago.

Deuda cero. No hay préstamos a la vista.

Intereses bancarios. Los depósitos municipales generarán 1.350.000 euros. En 2024 eran 803.012 euros.

Suelo industrial. Adquisición directa por 500.000 euros, permutas aparte.

Bus. Partida de 5,2 millones. En 2024 eran dos millones.

También traen buenas noticias para los funcionarios. El capítulo 1, el que recoge los gastos de personal crece. Habrá subidas de sueldo. Frente a los 28,8 millones de 2024, en 2025 se reservan 32,2 millones a esa partida. Aumenta casi un 12 por ciento.

El alcalde, Rafael Mateos, había presentado el presupuesto de Cáceres para 2025 como el mayor de la historia. Serán cerca de 85 millones, 84.970.042 euros. Si consigue sacarlo adelante podrá cumplir parte de sus anuncios e incluso los de su oposición. Por ejemplo, el capítulo de inversiones reales tiene más de cinco millones, de los que uno se destina a la adquisición del edificio de las Trinitarias. Ya se ha explicado que la idea es darle un uso residencial.

El Consistorio espera recaudar 2,3 millones con la venta de suelo y prepara inversiones por 120.000 euros en Las 300

Para completar la financiación de esas inversiones el Ayuntamiento no recurre a los bancos, pero sí perfila la venta de suelo. Son 2.315.772 euros los que espera recaudar. Corresponde a la valoración que se ha hecho de una parcela municipal en la urbanización Macondo. Su venta se licitará en los próximos meses. El dinero se reserva para Trinitarias, la compra de suelo industrial (medio millón) y la renovación del colector de Casas de Cotallo (420.000 euros). Las inversiones se elevan a 5,15 millones, con 75.000 euros para rehabilitar la sede social de Arroyo-Malpartida, 70.000 más para el parque de Calistenia de Casa Plata, 75.000 para oficinas del cementerio y 415.000 para inversiones en control del tráfico, entre otras. También hay 120.000 euros para mejorar la accesibilidad en Las 300.

Financiación

El Ayuntamiento logra financiación externa para proyectos que lucen en la ciudad. El presupuesto asume 700.000 euros que ingresa la Diputación para la reforma de la Plaza de Santiago. También cuenta con 47.000 de otra subvención con el llamado proyecto Kaminos, para una nueva sala-museo en el Palacio de la Isla. Otro aspecto que llama la atención tiene que ver con el capítulo uno, los salarios. Son 3,3 millones más. El informe de la Intervención se refiere al incremento del 2,5 por ciento de las retribuciones para empleados públicos. También se consigna crédito para atender el pago del nivel tres de la carrera profesional de los funcionarios.

El PSOE no da por cerrada la opción de abstenerse para que salgan adelante unas cuentas que llevan sus propuestas

«El presente presupuesto recoge una mejora sustancial de algunos de los servicios públicos que se prestan en la ciudad, tales como el servicio de parques y jardines o el servicio de transporte colectivo de viajeros, recogiendo importantes mejoras en la prestación del mismo o su bonificación a distintos sectores de la población», reseña el alcalde en la memoria de las cuentas. Existe una reserva, también, de 300.000 euros para el déficit de las piscinas, casi 72.000 más; y 6,2 millones para Jardines, frente a los cinco millones de 2024 en esa partida de Infraestructuras y Bienes de zonas verdes.