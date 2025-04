Las visitas a la cueva de Maltravieso de Cáceres se mantienen al no afectar de forma grave a las pinturas

Cerca de 200 personas han visitado la cavidad desde octubre

Alrededor de 200 personas, cinco a la semana, han accedido desde el pasado mes de octubre a la cueva de Maltravieso, una visita que se han mantenido de forma ininterrumpida excepto los viernes festivos. La demanda para ver las pinturas rupestres de esta cavidad se han mantenido, y sigue activa la página web en la que se procesan estas solicitudes. Se trata de www.visitaescouralmaltravieso.com, en las que puede realizarse una única solicitud por persona. Cada viernes a las 12 de la mañana se procede al sorteo en la sede de la dirección general de Patrimonio Cultural entre las solicitudes recibidas. Se comunica telefónicamente y por correo electrónico el resultado del sorteo sólo a las personas agraciadas, por lo que, según explican las normas, se entiende que de no recibir ninguna notificación en las siguientes 24 horas la persona no ha sido seleccionada. En las normas se precisa que para dar mayor visibilidad al proyecto First-Art en el que se enmarcan estas visitas y con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía posible pueda participar, las personas que ya han disfrutado de esta experiencia no pueden volver a hacerlo. A la cueva se entra con un mono blanco desechable, calzado cómodo que se desinfecta al entrar y un casco protector con luz. El tránsito se lleva a cabo por los caminos que trazaron los peones camineros de la Diputación después de que Carlos Callejo, el estudioso que halló las pinturas rupestres en 1956, empezara a interesarse en estos restos. La arqueóloga Celia Chaves es la cicerone de los que se adentren en el universo creativo de los antiguos habitantes de esta cueva cacereña, junto a Lucía Méndez, técnico de apoyo.