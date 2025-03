La Virgen de la Montaña ya está con los cacereños

A pesar de las medias, las enaguas, el refajo, el mandil, la faltriquera, el pañuelo y el jubón, Alma Sepúlveda soportaba este miércoles con estoicidad ... el calor para ver descender desde el Santuario a la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad. «Soy una persona que lo pasa mal con el calor pero la Virgen de la Montaña debe de tener algo mágico porque ni sudando estoy. Aunque hiciera 45 grados estaría aquí», admitía a la altura de la ermita del Amparo.

Vestida con el traje típico, esta cacereña no pudo esconder su emoción al ver a la imagen. «He venido a darle las gracias porque mi hermana ha superado una enfermedad. La ciencia es primordial pero yo sé que la Virgen me ha hecho caso y ella me la ha curado», añadía.

El calor ha sido uno de los protagonistas de la jornada. La Virgen partió de su Santuario a las cinco de la tarde y entró en Fuente Concejo, donde la aguardaban autoridades y el pueblo, a las 19.43 horas. Llegó con 15 minutos de retraso, ya que el desfile tuvo que hacer varias interrupciones debido a los mareos sufridos por algunos de los asistentes. DYA, encargada de prestar apoyo sanitario durante la procesión , atendió a cuatro personas por mareos hasta Fuente Concejo.

El intenso calor ha sido protagonista durante toda la tarde. Jorge Rey

Las altas temperaturas registradas en la ciudad han restado público a este primer tramo de recorrido. «Ha habido menos gente en la explanada del Santuario y en San Maquino», aseguraba a este diario Juan Cambero, presidente ARA, agrupación que presta servicios de proyección civil al cortejo. Pero los cacereños sí acudieron a Fuente Concejo y a Caleros, desprendía un fuerte aroma a romero. Esta calle se ha vestido de gala para dar la bienvenida a la patrona. Ha estrenado 4.000 flores de papel confeccionadas por los vecinos. La cofradía de la Montaña quiso agradecer el gesto y su mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón, entregó un reconocimiento al paso de la imagen por el número 55.

Oración por la lluvia

La climatología también marcó el arranque del desfile. Momentos antes de la partida de la imagen de su Santuario, la hermandad rezó una oración para pedir que llueva. No es algo extraordinario. Este fue el motivo, de hecho, de la primera salida protagonizada por la Virgen de la Montaña en 1641.

En los minutos previos a las cinco de la tarde la hermandad procedió además a un ritual que realiza todos los años: imponer las medallas como hermanos de carga veteranos a aquellos que cumplen 65 años y la de hermanos de carga activos a aquellos que abandonan el puesto de suplentes y, por tanto, tienen su sitio asegurado bajo las andas de la patrona como titulares.

Luis Salaya entregando el bastón de mando. Jorge Rey

En esta ocasión han pasado al grupo de veteranos Santos Benítez, Ángel Falero y Antonio de Manuel Carrasco. Y han pasado a ser hermanos activos Juan Manuel Borrego Pache, Pablo Moreno Sánchez, Pablo Durán Barroso, Jacoba Ceballos Silva y Ana Belén Díez Chávez.

Por primera vez se ha entregado un distintivo a los hermanos principales, una distinción con la que han sido condecorados los exmayordomos Jesús Larrazábal y Joaquín Floriano, además de Fidel Valle, colaborador de la hermandad.

Un manto especial

La Virgen lució el manto número 49. Se trata de una pieza especial porque fue ofrecido por la ciudad de Cáceres con motivo de las bodas de plata de su coronación, el 12 de octubre de 1949. Es de estilo renacimiento y está confeccionado en tisú de plata fina. Es el manto que la patrona luce siempre en su bajada y lleva bordado el escudo de la ciudad. El paso iba decorado con flores amarillas. De ese color era el ramo que María Guardiola, candidata del Partido Popular a la Junta de Extremadura, ha entregado a la patrona a su paso por San Marquino.

Ampliar Mucho público en Fuente Concejo a la llegada de la patrona. Armando Méndez

Unos metros antes, en la ermita del Amparo, esta hermandad ha brindado su tradicional homenaje a la Virgen. En esta ocasión, eligió a la viuda de César García, María del Pilar León, para leer un texto en homenaje al que fuera jefe de la Policía Local, que fue hermano del Amparo. Su nieto mayor, Jorge García, realizó una ofrenda floral a la patrona.

Ya en Fuente Concejo la Virgen ha sido recibida por la autoridades, entre las que se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, además de una vasta representación municipal. El alcalde ha podido por entregar a la patrona el bastón de mando por primera vez en su mandato, ya que las tres anteriores lo impidió la covid.

Y en la Plaza Mayor, Salaya ha destacado el papel de las mujeres en la transmisión de las tradiciones populares y se refirió, en concreto, a las vecinas de Caleros. Mientras tanto, el obispo, Jesús Pulido, hizo una petición múltiple: desde la paz en Ucrania hasta más vocaciones para el Seminario, pasando por trabajo para los más jóvenes y «buen tino» para las autoridades.

Desde la Plaza la imagen ha sido conducida hasta Santa María, donde permanecerá hasta el 7 de mayo. Alma, como muchos cacereños, la visitará a diario.