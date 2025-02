Caleros se vuelca con la patrona y el día 26 la recibirá con 4.000 flores de papel

Será la última bajada de Fernández Rincón como mayordomo: «Hemos hecho muchas cosas»

El de este año será el último novenario que Juan Carlos Fernández Rincón vivirá como máximo responsable de la cofradía de la Virgen de la Montaña. Su mandato expira y ha decidido no presentarse a la reelección por un nuevo periodo de cinco años. El pasado mes de noviembre pidió permanecer un año más como mayordomo, de manera excepcional, para estar al frente de los actos conmemorativos del centenario de la coronación de la patrona. Pero la hermandad rechazó esta opción en una asamblea extraordinaria. Habrá elecciones el próximo mes de junio para elegir a su sucesor en el cargo. «Mi balance es que hemos hecho muchas cosas», presume sobre la gestión de su junta directiva. «Hemos hecho –enumera– un columbario que tiene un gran éxito. Y, además, hemos trasladado y ampliado la tienda de recuerdos del Santuario, que hace unas recaudaciones espectaculares. Ha sido un exitazo», asegura. Recuerda el mayordomo los estragos económicos que atravesó la hermandad con motivo de la pandemia, hecho que le llevó a aplicar recortes y a pedir colaboración ciudadana. «Hemos estado dos años sin novenario –se suspendieron los de 2020 y 2021–. Nosotros vivimos de la bajada de la Virgen, del besamanto... Y durante dos años no hemos ingresado nada, ni la subvención». No tendrá tiempo ver hecha la cafetería en estos meses, aún en proyecto, lamenta.