Sábado de besamanto, bodas y vespinos en el casco histórico de Cáceres

«No queremos polémicas. Si no podemos entrar en la Plaza Mayor, no entramos y punto. Lo que vosotros consideréis«. En esos términos se pronunciaba ... Manuel Durán, presidente del Club Vespineros Extremeños, que ha organizado para este sábado la concentración nacional de vespinos. Cerca de un centenar del clásico vehículo de dos ruedas han entrado en la capital cacereña procedentes de Malpartida de Cáceres esta mañana. La Policía Local los escoltó por las calles de la ciudad, con un coche patrulla y una motocicleta. Poco después de la una llegaron a la Plaza de San Mateo. Habían salido de Brozas hacia las 10 horas en dirección hacia Navas del Madroño. Tras pasar por los Barruecos y Cáceres, la siguiente parada era Casar de Cáceres, luego Garrovillas, visita al puente romano de Alcántara y final de trayecto en Brozas tras un recorrido de 138 kilómetros.

«Cruzaremos hasta la calle Barrio Nuevo, hasta llegar a la Plaza de la Concepción, en la que nos tendrán que dar autorización para pasar por la calle General. Ezponda y llegar hasta la Plaza Mayor, en la que aparcaremos», rezaba el programa. Sin embargo, la aglomeración de personas con un sábado de temperatura primaveral y el acceso a Santa María colapsado por la afluencia de visitas al besamanto de la Virgen de la Montaña hizo aconsejable algunos cambios. «Hay una gran afluencia de personas por la Plaza y alrededores», se destacaba desde la Policía Local.

La imagen era visible con colas a las puertas de la concatedral de Santa María, en la que era difícil cruzar de una parte a otra con fieles que se pegaban unos a otros y casi conectaban con el Arco de la Estrella.

«Vengo todos los años a ver a la Virgen. Mañana no acudo a la subida de la patrona al Santuario, pero a la concatedral no falto», relata Saturnina Leal, viuda y seguidora de la Virgen de la Montaña.

Javier Alamillo, el vendedor de cupones de la Once, hace su agosto junto a las escalinatas. Apenas le quedan 20 cupones del día. Hay colas también para coger un número. «Casi no me da tiempo a sentarme. ¿Si se nota que hay actividad en el centro con la Virgen y otras cosas? Claro que sí», resume. Pese a ello, pone un contrapunto crítico. «Otros años ha sido aún mejor», sugiere mientras abona un premio a una señora mayor que viene de visitar a la patrona y ha aprovechado para hacer una parada.

Arriba, colas para asistir al besamanto de la patrona en Santa María. Debajo, el alcalde y concejales junto al presidente de la Cofradía de la Montaña en la Misa por las Intenciones. En la última imagen, las vespinos aparcadas en la Plaza de San Mateo. JORGE REY

Mientras tanto, buena parte de la Corporación municipal, con el alcalde Rafael Mateos al frente, asiste en Santa María a otra cita habitual. Es la llamada Misa por las Intenciones.

Sobre las 13.30 horas, a pocos metros de allí, en San Mateo se multiplican los ruidos de motor. Una hilera de motos llega hasta la plaza. Son los vespinos de la reunión nacional. Casi se juntan los rugidos de ese casi centenar de vehículos con los gritos que salen del templo: 'Vivan los novios', se escucha. Vuela el arroz y se mezclan los turistas, los moteros y un amplio grupo de personas vestidos de gala que salen de la ceremonia de una boda. Por allí apenas se puede pasar.

El Ayuntamiento de Cáceres busca el equilibrio a la hora de permitir eventos en el conjunto monumental de la ciudad

«Estamos encantados de estar en Cáceres. Nos ha escoltado la Policía Local, primero hasta aquí y ahora subimos al Santuario de la Montaña», explica enfundado con su traje de motero Manuel Durán. El presidente de los 'vespineros' cacereños destaca que a los participantes les une su pasión por ese clásico. Los hay tuneados, con colores varios, otros con logotipos propios de un Gran Premio. Muchos llevan sus bidones de combustible en la parte trasera.

Denuncia

En los últimos días, Unidas Podemos ha denunciado que el equipo de Gobierno del PP deje a su suerte el patrimonio histórico al permitir convocatorias de este tipo en su parte monumental. «No entramos en cuestiones políticas. Sabemos que ha habido protestas. Nos habían dado autorización y aunque algún partido pedía que no entrásemos, finalmente hemos podido entrar y estamos felices por ello», se despide Durán. El portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha resaltado que el Ayuntamiento debe buscar el equilibrio entre la celebración de eventos en su parte antigua y una prohibición absoluta de convocatorias. En definitiva, se corregirán excesos como los que hubo en la Fiesta de la Primavera, pero eso no significa que se vayan a dejar de autorizar eventos como el de la ruta de los vespinos de este sábado.