«Hay gente que durante todo el año no viene a misa pero ahora sí entra a ver a la Virgen»

La estancia de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, en la Concatedral de Santa María cambia el ritmo de la ciudad. La afluencia ... de visitantes a una de las plazas neurálgicas del corazón monumental cacereño se multiplica durante los días del Novenario, que ha arrancado este jueves tras la calurosa procesión de bajada del miércoles. Los cacereños se mezclan en estas fechas con los turistas que recorren las callejuelas de la parte antigua y las excursiones escolares.

Consciente del tirón del Novenario, la ONCE destina hasta aquí no uno, sino dos puestos de venta de cupones. Bajo el Arco de la Estrella tiene instalado el suyo Virginia Pozas, que habitualmente está destinada en la zona del Edificio Múltiples. «Hay muchísima gente. He vendido más que en Múltiples. Hay todo tipo de público, desde jóvenes hasta colegios, gente mayor... Es súper variado. Hay mucho movimiento, la verdad», admite la vendedora.

Frente a ella ha colocado también ya su puesto de venta Ricarda Martín, la veterana vendedora de dulces caseros, todo un clásico cada Novenario y en las romerías de San Blas y de los Santos Mártires. Este año, comenta, cumple medio siglo en las inmediaciones de Santa María. Floretas, coquillos de miel, coquillos de azúcar, roscas fritas y tortas de chicharrones sirven de reclamo a los visitantes. «Tengo mucha clientela. Hay gente que me espera de un año para otro. La Virgen para Cáceres es una cosa muy importante, tiene mucho tirón», admite.

Ampliar Ricarda Martín atiende su puesto de dulces. ARMANDO MÉNDEZ

A eso de la una de la tarde Loli Borreguero sale acompañada de la Concatedral de su amiga Loli Fernández. Vienen «de ver a la Virgen» y de oír misa. «Procuro venir todos los días a ver a la patrona. Es algo que tengo arraigado desde pequeña y procuro venir. Lo veo muy animado. Hay gente que viene por fe y por devoción. Y hay otros que lo hacen por tradición. La Virgen atrae a mucha gente. Hay gente que durante todo el año no viene a misa pero que ahora sí entra a ver a la Virgen», resume Borreguero mientras Fernández asiente con la cabeza.

La cofradía de la Virgen de la Montaña también ha querido aprovechar este año la afluencia de público para instalar por primera vez en la Plaza de Santa María un puesto de venta con los artículos de la patrona que habitualmente se venden en el Santuario durante el resto del año.

Ampliar Turistas y cacereños se mezclan estos días en Santa María. ARMANDO MÉNDEZ

Cefot, scouts y la Virgen del Vaquero

La Concatedral acoge hasta el próximo día 7 de mayo, fecha prevista para la procesión de subida, diez misas al día. Este jueves por la mañana se ha celebrado una misa especial dedicada al Cefot, nombrado desde 2009 hermano de honor de la cofradía de la Virgen de la Montaña. Y por la tarde se rendirá homenaje al grupo de scouts Alezeia con motivo de su 25 aniversario, además de llevar a cabo la bendición del manto con el que la cofradía obsequiará a la hermandad de la Virgen del Vaquero. La patrona ha recibido esta mañana la visita de los alumnos del colegio Diocesano.