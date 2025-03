Los vendedores piden celebrar los dos próximos mercadillos de Cáceres en sábado

Los habituales del mercado franco de Cáceres, pendiente de traslado, se encontraron este miércoles con un anuncio inesperado. La noticia no tenía nada que ... ver con la nueva ubicación del mercadillo, sino con su día de celebración. Los vendedores quieren que durante las dos próximas semanas la cita se traslade al sábado, ya que el miércoles (día tradicional de celebración) coincide primero con el día de Navidad y, más tarde, con el de Año Nuevo. Y así se lo comunicaron a su clientela.

En realidad, la decisión no está tomada. Es una petición que se ha cursado a través de Acaex, Asociación de Comerciantes Autónomos Extremeños, presidida por Julián Cruz, al Ayuntamiento.

En un escrito remitido al Consistorio cacereño, Cruz esgrime que tanto el día 25 de diciembre como el 1 de enero son «días trascendentales de fiestas familiares, donde no se puede desarrollar nuestro trabajo», señala en referencia a la celebración del mercado. En el texto también deja claro que adelantarlo un día, al 24 y 31 de diciembre respectivamente, no es la solución. «Los desplazamientos no serían factibles al tener en nuestras propias ciudades, como Badajoz, Mérida y Plasencia, mercadillo», agrega el presidente.

El Consistorio abordará la propuesta en la junta de gobierno de este viernes y decidirá si acepta el cambio

Con estos argumentos, la asociación pide al Ayuntamiento la celebración de «mercadillos extraordinarios para darle a la ciudad una alternativa estas dos semanas». Piden que sean el 28 de diciembre y el 4 de enero, en horario normal y en Vegas del Mocho, ubicación donde se celebra hasta ahora.

Cruz recuerda en su escrito que estos traslados extraordinarios de fechas se han venido realizando en otras localidades a lo largo del año. «Le estamos ofreciendo a los ciudadanos de Cáceres y a los pueblos de la comarca dos días de mercado que dinamizan y son otra alternativa de compras en dichos sábados de Navidad y Reyes».

Según ha indicado Julián Cruz a este diario, la propuesta se ha hecho llegar al concejal de Comercio, Jorge Suárez. Desde el Consistorio confirman ser conocedores de esta petición, que se abordará en la junta de gobierno de este viernes. Los ambulantes sabrán entonces si pueden llevar a cabo sus mercados extraordinarios.

Cambio en la ordenanza

Precisamente este año se ha modificado la ordenanza municipal que regula la venta ambulante y mercadillos de la ciudad para que el mercado franco se pueda celebrar todos los miércoles del año, incluso cuando sea festivo. Hasta entonces, había que cambiarlo de día. Pero Julián Cruz argumenta que los próximos miércoles son festivos muy particulares para vivir en familia.