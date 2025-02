Vecinos y alojamientos turísticos protestan por el horario de la carpa del Carnaval de Cáceres

C. Mateos

Los residentes y los apartamentos turísticos de la parte antigua de Cáceres vuelven a protestar este año por los horarios establecidos para la carpa de ... Carnaval instalada en la Plaza Mayor. La asociación de vecinos Ciudad Monumental y la Asociación de Alojamientos Turísticos de Extremadura (Aptuex) han registrado en el Ayuntamiento un escrito conjunto en el que se quejan de que la carpa vaya a permanecer en funcionamiento con «un ruido superior a lo reflejado en la actual ordenanza» cuatro días hasta las 5 de la madrugada y un día hasta las 3. Piden además que el próximo año la carpa se traslade a otro emplazamiento, como el pabellón Multiusos.

Vecinos y alojamientos reclaman al gobierno municipal que se encargue de adoptar «todas las medidas precisas» para que durante el Carnaval «se respete el derecho de los residentes o visitantes a disfrutar de su intimidad personal y familiar». Para ello piden que se establezcan «los límites precisos tanto sobre los decibelios de la música como respecto a su emplazamiento, que debería alejarse lo suficiente de las viviendas para evitar las molestias que que hasta ahora han venido soportando año tras año». Solicitan en ese sentido que se instalen en los equipos de música limitadores de ruido.

En el escrito presentado ante el Consistorio señalan que la Plaza Mayor «no es una ubicación adecuada para una carpa de estas dimensiones», y no solo por el ruido sino también porque «impide durante más de 10 días una de las principales vistas a los turistas que nos visitan».

Cáceres no es un pueblo

Añaden además que «Cáceres no es un municipio pequeño donde solo se puedan celebrar los eventos en la Plaza Mayor», y no aceptan el argumento de que son solo cinco días, ya que se han dado otros años situaciones como que en hoteles y apartamentos turísticos «en mitad de la noche varios clientes abandonaron los alojamientos por la imposibilidad de conciliar el sueño, no solo por el sonido de la música, sino también por las vibraciones en la propia habitación». También se produjeron cancelaciones de reservas.

«No podemos seguir permitiendo que las celebraciones sean a costa de una minoría que cada año tiene que cargar con todos los perjuicios para que una mayoría se divierta», apuntan en su escrito, que finalizan solicitando formalmente que se realicen mediciones de ruidos tanto en en la salida de los equipos de sonido como en el exterior de la carpa, que se les facilite el acta de esas mediciones y que se estudie un nuevo emplazamiento para el próximo año.