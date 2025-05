Vecinas del bloque B: «La escalera se cae a trozos, aquí no podemos vivir»

Juana Caballero y Felisa Gómez tienen 67 y 60 años y llevan viviendo en el bloque B de la calle Ródano de Aldea Moret desde ... hace más de tres décadas. Propietaria y arrendataria respectivamente de dos viviendas del edificio, lamentan el estado de este inmueble social cuyo titular es el Ayuntamiento de Cáceres. «Solo se ha hablado del bloque C –el edificio anejo, en pleno proceso de demolición–, pero aquí tenemos muchos problemas también», señalan ambas, cansadas de vivir en un lugar que desasosiega. El principal es la escalera central del edificio, por la cual se accede a las cuatro plantas de este inmueble en el que hay 48 viviendas, todas ellas con vecinos.

Lamentan la dejadez del Ayuntamiento a la hora de resolver el problema de esta escalera. «El anterior alcalde, Luis Salaya, estuvo aquí y nos dijo que la escalera no estaba en condiciones, vino un perito y nos dijeron que la iba a arreglar», apunta. «Tememos que cuando las bajamos o las subimos se nos caiga algún cascote encima», señala. «Ya ha pasado, pero ha sido por la noche». Especialmente problemática es la situación cuando llueve, ya que la escalera se llena de agua y se vuelve impracticable.

Dificultades

Dicen que las condiciones físicas de ambas hacen muy complicado que puedan vivir en este espacio, y que necesitarían una vivienda «en un bajo o un primero», argumentan. Piden ayuda. «No puedo subir a un tercero ni a un cuarto en estas condiciones».

Sienten que el Ayuntamiento les ha abandonado ahora. Recorrer el interior de la finca es trazar un recorrido por un espacio en el que hay numerosos desperfectos, con grietas, desconchones y falsos techos caídos que dejan ver cables y tuberías. Los garajes también se encuentran en una situación crítica, con humedades, restos de aguas fecales y daños. «Hemos tenido que salir del edificio con la mierda ahí», lamenta gráficamente Felisa. «Hemos tenido que pasar con tablas». Se trata de un espacio totalmente vacío e infrautilizado: nadie se atreve a dejar allí su automóvil por miedo a robos.

Algunos pisos también revisten daños estructurales. Las ventanas, 35 años después de la construcción del edificio, ya no cierran como debieran. No es la primera vez que el bloque B da la voz de alarma. En 2016 se llevó a cabo un informe farmacéutico y veterinario en el que se constataba la presencia de insectos y roedores.

La crítica se extiende también a la falta de cívica de una parte de los vecinos del bloque B. «Como no respetamos nada cada uno hace lo que quiere». Mientras hablan una persona descarga el cubo de fregar por el patio central del edificio y cae al suelo. «No lo tires, que estamos aquí», alerta Juana. Dice que es habitual que se tire basura a este patio. El día que HOY visita este inmueble no está especialmente sucio pero es, señala esta mujer, porque la jornada anterior fue limpiado. «Mañana o pasado ya estará igual». Se quejan también de que los juegos de los niños, sin control, afectan también a la paz y al estado de conservación de este edificio.

En diferentes ocasiones los vecinos se han quejado de la presencia de okupas en este inmueble, en el que una parte de sus residentes viven en una situación de alegalidad. De los 48 vecinos solo «ocho o diez» hacen frente a los gastos de la comunidad de vecinos y a reparaciones que surgen. Estas dos vecinas aseguran que se observa «trapicheo» en el edificio, aunque no tanto situaciones violentas. «Nosotras no nos sentimos en peligro porque llevamos aquí toda la vida, nos conocemos, pero no estoy a gusto, por mi salud principalmente».

La situación de Felisa es más que precaria. Tiene una minusvalía de un 65% y cobra una paga de 400 euros de las cuales tiene que pagar 67 euros mensuales por el alquiler. «Tengo que pagar luz, comunidad, comprar la bombona, comer...». Así que la opción de salir no es viable por medios propios. Pide ayuda para poder vivir dignamente.