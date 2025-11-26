Varios expertos participan en una jornada en Cáceres sobre la trata de personas

Redacción CÁCERES. Miércoles, 26 de noviembre 2025

Cáceres será sede este sábado, 29 de noviembre, de las III Jornadas contra la Trata de Personas, organizadas por la Diócesis de Coria-Cáceres, ... en la que participarán varios expertos en la materia. El encuentro se celebrará a las 11.00 horas en el salón de actos de Cajalmendralejo (Chalet de los Málaga) bajo el lema ‘A mí, nunca me va a pasar’, y el objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la grave realidad de la trata de seres humanos, «un fenómeno que sigue afectando a miles de personas en todo el mundo y también en España», informa la organización.

Contará con la participación de reconocidos ponentes especializados en la materia como Alicia Fernández López, de la Fundación Serra-Schönthal (Madrid), organización dedicada al apoyo de mujeres víctimas de trata; o Juvencio Polo Gil, del Cuerpo Nacional de Policía en Cáceres, quien abordará la respuesta policial ante este delito. También participará Francisca Sánchez Vara, del Departamento Trata de Personas de la Comisión Episcopal Española, quien ofrecerá la perspectiva eclesial.

