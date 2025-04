Valoriza prepara su desembarco en Cáceres tras adjudicarle el pleno un contrato de 105 millones

Valoriza prepara su desembarco en Cáceres tras confirmar esta mañana el pleno municipal la adjudicación del contrato de la recogida de basura y la limpieza viaria ... . Sustituye a Conyser, histórica empresa cacereña vinculada al servicio desde 1969 y que decidió no presentar oferta al que es el segundo mayor contrato municipal tras el del ciclo integral del agua. Los grupos han agradecido su trabajo durante décadas, tanto a los trabajadores, que pasan ahora a la nueva contrata, como a la familia Chacón, su propietaria.

Valoriza Servicios Medioambientes se hace con un contrato de 105, millones tras presentar una baja sobre el precio de licitación del 0,20 por ciento. Introducirá cambios como la adaptación de los contenedores a las personas con diversidad funcional, 500 papeleras selectivas, recogida puerta a puerta en los polígonos industriales y el uso de la antigua parcela del matadero como servicios centrales.

El pleno ha aprobado la adjudicación con los votos de PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas Podemos.

En principio el nuevo contrato se firmará en un plazo de 30 días y se espera que el adjudicatario pase a encargarse de la operativa a partir de febrero o marzo, como muy tarde.

«Es uno de los contratos más importantes en la gestión de los servicios públicos. Comenzó a gestarse con el mandato anterior y ahora culmina. Hemos actuado con responsabilidad institucional», ha resaltado Pedro Muriel. El edil de Servicios Públicos ha aludido a la «eficacia y profesionalidad» demostrada por Conyser cuyo trabajo ha calificado como «ejemplar» al poner a Cáceres a un alto nivel en comparación con otras ciudades en materia de limpieza. Tanto el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, como el concejal del PSOE, Andrés Licerán, también han tenido palabras de agradecimiento para Conyser. «Nosotros iniciamos el expediente y ahora esperamos que se cumpla el contrato. Nuestro agradecimiento a quienes han venido prestando el servicio hasta ahora», afirmó Licerán.

Por otra parte, el pleno ha aprobado una declaración institucional para la puesta en marcha del corregir ferroviario Ruta de la Plata. En la misma se recuerda que la ausencia de este servicio ha contribuido a la despoblación y marginación de Cáceres y Extremadura. A ello se une que Portugal no tiene tampoco una conexión ferroviaria que integre el norte y el sur, lo que agrava la situación.

Por último, en la sesión plenaria se ha aprobado también la disolución de los organismos rectores Instituto Municipal de Deportes (IMD), Instituto Municipal de Juventud (IMJ) y Universidad Popular (UP) por motivos de agilidad administrativa y de gestión tal y como ha explicado el incluso de Régimen Interior, Emilio Borrega. Consolación López (UP) y Antonio Bohigas (PSOE) han expresado su apoyo a esa medida pero «en el fondo, no en las formas», ya que los trabajadores no habían sido informados. El PP lo ha desmentido. La decisión se ha acordado con los votos de los concejales del Partido Popular y Vox y la abstención del PSOE y UP.