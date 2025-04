Coronavirus en Extremadura: Dónde validar en Cáceres un autotest que da positivo

Comprar un test de antígenos en la farmacia, hacérselo en casa y encontrarse con las dos rayitas, es decir, con el positivo en covid, es ... una experiencia que la humanidad vive de forma paralela estos días, cuando el virus va alcanzando el pico de esta sexta ola. Según los datos publicados ayer por el SES en Cáceres hubo 102 nuevos positivos.

La primera duda que surge después de confirmar que la covid ha llegado a nuestras vidas es saber qué hacer para que ese dato entre a formar parte de la estadística o para que sea oficial de cara a una baja laboral o escolar. El protocolo establece una cuarentena de un mínimo de siete días en el caso de ser positivo.

Son tiempos de colapso en la atención primaria, pero el SES deja claro que los positivos de autotest deben comunicarse al centro de salud, aunque hay personas que no lo hacen por no necesitar la baja médica o por la complicación que supone entrar en contacto con el médico. En Cáceres hay un total de siete centros de atención primaria que cubren a la totalidad de la población: son el de Aldea Moret, el de Mejostilla (Juan Manuel Gutiérrez Hisado), el Manuel Encinas, el Plaza de Argel, el de Nuevo Cáceres (Sebastián Trabas), el San Jorge y el Zona Centro. La mayor dificultad en estos momentos es lograr que el teléfono del centro de salud pueda ser atendido directamente y con rapidez.

Lo más adecuado es llamar al teléfono de cita previa (900 100 737) para lograr una consulta con el médico de cabecera, algo que también puede hacerse por Internet, por la página web o por la aplicación. La confirmación de un positivo sirve a efectos estadísticos pero también para que el dato sobre si se ha pasado la covid quede registrado en el historial médico y se tenga en cuenta a la hora de gestionar citas como la de la vacuna, que se retrasa varias semanas en caso de ser positivos. También es necesario para que se refleje en el certificado covid.

En el caso de los niños la validación se lleva a cabo a través del pediatra. Desde algunos centros educativos de la ciudad se informa ya a las familias de que los test de farmacia no se consideran válidos hasta que no son confirmados por pruebas en el centro de salud o clínicas, por lo que no serán registrados tales casos hasta la prueba oficial, que, según ha constatado este diario, no siempre se hace.

La madre de una niña de ocho años que fue positiva hace dos semanas indica que en su centro de salud le dieron por válido el resultado del test de antígenos de farmacia y le pidieron que no se acercara al mismo si la niña había dado positivo para evitar nuevos contagios. «La pediatra me dijo que se fiaban del test de antígenos que se hacía en casa porque estaban saturados». Cuando días después ella también dio positivo con autotest el procedimiento fue el mismo: el médico lo dio por válido a través de consulta telefónica, sin necesidad de tener que acudir al centro de salud.

En general parece difícil encontrar un hueco para ser atendido por el médico de primaria en el día o al día siguiente. El SES indica que respecto a esto «hay mucha oscilación», y que «se han reforzado algunas consultas por la tarde, por lo que no disponen de una media de espera para cita». En el centro de salud Zona Centro hay personas que han logrado cita para el día siguiente (sobre todo utilizando la vía on-line) y otras que han tenido que esperar varios días.

Además de en los centros de salud la prueba de validación, informa el SES, puede hacerse, si así se indica por atención primaria, en el cribado de Mejostilla. Éste sigue funcionando en el mismo horario de tarde y con el mismo método de números (hasta 500) que estas últimas semanas. Además de la validación de los test de autodiagnóstico, se siguen haciendo test de antígenos para toda la población en este punto. En este caso el SES recomienda que no se vaya allí con síntomas, ya que el objetivo es confirmar si se está contagiado. Se trata de pruebas para personas mayores de 12 años, es decir, que no se puede llevar a niños.

Puntos de atención

Otra de las vías que están utilizando los cacereños en estas jornadas de verdadera avalancha de positivos son los PAC. Hay tres centros de salud en la ciudad, el de Aldea Moret, el Manuel Encinas y el San Jorge, que completan durante las tardes de lunes a jueves de 15 a 22 horas los recursos de los centros hospitalarios, además del PAC de antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña. El procedimiento es el mismo que si se hiciera en el centro de salud y se puede «oficializar» un positivo, aunque para la gestión de la baja hay que coger cita con el médico de cabecera, que es el que se encarga de llevar a cabo esta tarea burocrática. El periodo de baja son siete días mínimo si los síntomas no persisten. En este caso no es necesario que se confirme el negativo a través de otra prueba adicional.

¿Se continúa haciendo PCR, esas pruebas que siguen considerándose las más fiables en el diagnóstico de covid? El SES indica que sí, pero siempre por indicación clínica. «El método de prueba diagnóstica lo decide el SES, no el paciente».