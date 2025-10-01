HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El arte de calle protagonizó las cuatro ediciones de Cáceres Abierto desde 2017 hasta 2023. HOY

Ultiman una feria de arte contemporáneo al aire libre como alternativa a Cáceres Abierto

El programa que celebró cuatro bienales desde 2017 será sustituido por una nueva actividad en el último trimestre de 2025

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:45

La cuarta y última edición de Cáceres Abierto se celebró en la ciudad en el año 2023. La cita, heredera de la histórica ... Foro Sur aunque con un concepto totalmente distinto, con más arte de calle, 'performances', talleres, debates y mayor duración, arrancó en el año 2017 y se celebró cada dos años llenando la calle de propuestas alternativas y que no dejaban al público indiferente.

