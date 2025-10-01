Ultiman una feria de arte contemporáneo al aire libre como alternativa a Cáceres Abierto

La cuarta y última edición de Cáceres Abierto se celebró en la ciudad en el año 2023. La cita, heredera de la histórica ... Foro Sur aunque con un concepto totalmente distinto, con más arte de calle, 'performances', talleres, debates y mayor duración, arrancó en el año 2017 y se celebró cada dos años llenando la calle de propuestas alternativas y que no dejaban al público indiferente.

Hubo algunas polémicas generadas por el carácter de denuncia de algunas obras y en la última edición acusaciones de censura al Ayuntamiento. Este 2025 tocaba repetir de nuevo este formato, pero este proyecto, que se desarrollaba con fondos de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, fue suprimido. Su primer comisario fue Jorge Diez Acón junto a Julio C. Vázquez Ortiz, que capitaneó el proyecto dos ediciones más junto a Ana García Alarcón, que hubiera sido la nueva comisaria.

Tal y como explica la Consejería de Cultura, este mes de octubre, en los próximos días, se presentará Cáceres Contemporánea, un proyecto de arte público que transformará el centro de la ciudad en un museo al aire libre. Se celebrará en el último trimestre de 2025 e incorporará novedades respecto a su predecesor Cáceres Abierto. Será dirigido por el comisario pacense Juan Antonio Álvarez Reyes, según se anunció el año pasado.

Difusión

Cáceres Abierto no se va a celebrar en Cáceres pero sigue, de alguna forma vivo. A lo largo de los últimos meses los resultados de Cáceres Abierto 2023 han ido recorriendo diferentes citas internacionales para presentar sus registros más recientes, tal y como explican desde esta organización en una nota de prensa.

Este programa de arte presenta los registros de su última edición en la capital del país argentino, dentro de la programación del Centro Cultural de España en Buenos Aires y en colaboración con la Residencia Epecuén del colectivo Ambos Mundos.

Ahora, a través de la exposición 'Dormir mientras nuestras camas arden', los registros de algunos artistas como Fernanda Fragateiro, Alonso Gil, Núria Güell, MawatreS, Raquel Meyers, Santiago Morilla o Lola Zoido, se exhiben en una exposición de archivo, cruzada con los resultados de la XVI Residencia Epecuén, de la que Julio C. Vázquez Ortiz fue comisario invitado en 2024. De esta manera, junto con la curadora argentina Paula L. Benítez, la exposición se completa con autores como Mariana Coan, Heleliis Hõim, Polina Izvezkova, Beatriz Lindenberg, Guillermo Mena, César Núñez o Vanja Pandurevic.

Esta muestra podrá visitarse durante el último trimestre del año en el Centro Cultural de España en Buenos Aires CCEBA. Durante las próximas semanas, tendrán lugar otras actividades relacionadas en la capital argentina como la Jornada Iberoamericana de Arte y Archivo, Registrar lo efímero, donde Cáceres Abierto presentará su catálogo por primera vez en Argentina, así como la fanzineteca surgida de las diferentes publicaciones alternativas desarrolladas bajo este proyecto.

Igualmente Julio C. Vázquez Ortiz llevará a cabo la master class Nuevas tendencias en arte público. Arte, territorio y poder ante el desafío ecosocial, en colaboración con entidades bonaerenses como la Galería Gachi Prieto y Proyecto PAC, para acabar con un programa de clínicas artísticas dentro de la programación de la Residencia Coordenadas. Por otro lado el documental de Rai Maria 'No hay nada más extraño en una tierra extraña que el extraño que la visita', se estrenará próximamente en España, a través del XIII Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio SOPA, que este año se celebra en Alburquerque.